Nasadenie LibreDesku na jedno kliknutie.
Open-source viackanálová platforma zákazníckej podpory s tiketovacím systémom, živým chatom, e-mailovými schránkami a správou SLA.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť LibreDesk
LibreDesk je open-source platforma zákazníckej podpory, ktorá konsoliduje konverzácie z e-mailu, živého chatu a iných kanálov do jedného tímového pracovného priestoru. Navrhnutá pre tímy podpory akejkoľvek veľkosti, pokrýva celý životný cyklus podpory — od prvého kontaktu až po vyriešenie — s nástrojmi na priraďovanie, prioritizáciu, sledovanie SLA, predpripravené odpovede a prieskumy spokojnosti zákazníkov.
Vlastné hostovanie LibreDesku dáva vášmu tímu úplné vlastníctvo histórie konverzácií a zákazníckych údajov, bez poplatkov za agenta alebo za tiket. Vy kontrolujete infraštruktúru, integrácie a retenčné politiky, priamo pripájate svoje e-mailové schránky a chatové widgety bez smerovania dát cez platformu SaaS tretej strany.
Kľúčové vlastnosti LibreDesk
Omnikanálové schránky
Spravujte e-mail, živý chat a konverzácie založené na API z jednotnej doručenej pošty, aby agenti nikdy nemuseli prepínať medzi kartami pri odpovedaní.
Správa dohôd o úrovni služieb (SLA)
Definujte ciele pre časy odozvy a riešenia pre každú schránku a získajte automatické upozornenia pred prekročením termínov.
Pravidlá automatizácie
Spustite automatické priradenie, označovanie, zmeny priority a odpovede na základe podmienok konverzácie a dostupnosti agenta.
Predpripravené odpovede
Ukladajte a vyhľadávajte opakovane použiteľné šablóny odpovedí, aby agenti odpovedali konzistentne na časté otázky v priebehu sekúnd.
Prieskumy CSAT
Automaticky odosielajte prieskumy spokojnosti po vyriešení a sledujte skóre podľa agenta, tímu a schránky v priebehu času.
Prečo spustiť LibreDesk na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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