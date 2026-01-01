Zľava až do výšky 69 % na Vault

Nasadenie Vaultu inštaláciou jedným kliknutím.

Platforma na správu tajomstiev podľa priemyselného štandardu na bezpečné ukladanie, prístup a rotáciu citlivých poverení a certifikátov.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadenie Vaultu inštaláciou jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Vault

HashiCorp Vault je platforma na správu tajomstiev založená na identite, ktorá centralizuje kontrolu nad citlivými údajmi — kľúče API, heslá k databázam, certifikáty a tokeny — naprieč celou vašou infraštruktúrou. Namiesto rozptyľovania poverení v konfiguračných súboroch a premenných prostredia, Vault poskytuje jeden dôveryhodný zdroj s úplným auditným záznamom každej prístupovej udalosti.

Vault podporuje dynamické tajomstvá generované na požiadanie a automaticky zrušené po použití, čo dramaticky znižuje riziko úniku alebo dlhodobo platných poverení. Vlastné hostovanie Vaultu na VPS udržuje vašu infraštruktúru tajomstiev úplne pod vašou kontrolou — žiadny poskytovateľ cloudu nemá prístup k vašim kľúčom, auditným záznamom ani k aplikáciám, ktoré chránia.

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Kľúčové vlastnosti Vault

Dynamické tajomstvá

Generovanie krátkodobých poverení pre databázy a cloudové služby na požiadanie – automaticky zrušené po konfigurovateľnej TTL, čím sa eliminuje riziko z dlhodobo uniknutých tajomstiev.

Šifrovanie ako služba

Šifrovanie a dešifrovanie údajov aplikácie prostredníctvom rozhrania Vault API bez priamej správy kryptografických kľúčov, pričom citlivé údaje zostanú chránené bez zmien vo vašej úložnej vrstve.

Kompletné protokolovanie auditu

Každé čítanie, zápis a vymazanie tajomstva je zaznamenané s úplnou identitou a podrobnosťami časovej pečiatky, čo poskytuje nezmeniteľnú stopu pre audity súladu a vyšetrovania incidentov.

Viacero metód overenia

Autentifikujte sa prostredníctvom tokenov, AppRole, GitHub, AWS IAM alebo servisných účtov Kubernetes, integrujúc Vault do vašich existujúcich identitných a nasadzovacích pipelineov.

Tajný prenájom a TTLs

Tajné kľúče sú vydávané s hodnotami životnosti a môžu byť programovo obnovené alebo zrušené, čo vám poskytuje podrobnú kontrolu životného cyklu nad každým poverením, ktoré Vault spravuje.

Prečo spustiť Vault na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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