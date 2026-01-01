Nasadenie Vaultu inštaláciou jedným kliknutím.
Platforma na správu tajomstiev podľa priemyselného štandardu na bezpečné ukladanie, prístup a rotáciu citlivých poverení a certifikátov.
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S čím sa dá postaviť Vault
HashiCorp Vault je platforma na správu tajomstiev založená na identite, ktorá centralizuje kontrolu nad citlivými údajmi — kľúče API, heslá k databázam, certifikáty a tokeny — naprieč celou vašou infraštruktúrou. Namiesto rozptyľovania poverení v konfiguračných súboroch a premenných prostredia, Vault poskytuje jeden dôveryhodný zdroj s úplným auditným záznamom každej prístupovej udalosti.
Vault podporuje dynamické tajomstvá generované na požiadanie a automaticky zrušené po použití, čo dramaticky znižuje riziko úniku alebo dlhodobo platných poverení. Vlastné hostovanie Vaultu na VPS udržuje vašu infraštruktúru tajomstiev úplne pod vašou kontrolou — žiadny poskytovateľ cloudu nemá prístup k vašim kľúčom, auditným záznamom ani k aplikáciám, ktoré chránia.
Kľúčové vlastnosti Vault
Dynamické tajomstvá
Generovanie krátkodobých poverení pre databázy a cloudové služby na požiadanie – automaticky zrušené po konfigurovateľnej TTL, čím sa eliminuje riziko z dlhodobo uniknutých tajomstiev.
Šifrovanie ako služba
Šifrovanie a dešifrovanie údajov aplikácie prostredníctvom rozhrania Vault API bez priamej správy kryptografických kľúčov, pričom citlivé údaje zostanú chránené bez zmien vo vašej úložnej vrstve.
Kompletné protokolovanie auditu
Každé čítanie, zápis a vymazanie tajomstva je zaznamenané s úplnou identitou a podrobnosťami časovej pečiatky, čo poskytuje nezmeniteľnú stopu pre audity súladu a vyšetrovania incidentov.
Viacero metód overenia
Autentifikujte sa prostredníctvom tokenov, AppRole, GitHub, AWS IAM alebo servisných účtov Kubernetes, integrujúc Vault do vašich existujúcich identitných a nasadzovacích pipelineov.
Tajný prenájom a TTLs
Tajné kľúče sú vydávané s hodnotami životnosti a môžu byť programovo obnovené alebo zrušené, čo vám poskytuje podrobnú kontrolu životného cyklu nad každým poverením, ktoré Vault spravuje.
Prečo spustiť Vault na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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