Nasadiť Unmanic v jednoklikovej inštalácii.
Samoobslužný optimalizátor mediálnej knižnice, ktorý automaticky prekóduje a konvertuje súbory do vami preferovaných formátov.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Unmanic
Unmanic je nástroj na optimalizáciu mediálnej knižnice s vlastným hosťovaním, ktorý automaticky skenuje vaše súbory a transkóduje ich do konzistentných formátov pomocou FFmpeg. Namiesto manuálnej konverzie súborov alebo písania skriptov, Unmanic nepretržite monitoruje adresár knižnice, identifikuje súbory, ktoré nezodpovedajú vašim nakonfigurovaným výstupným predvoľbám, a zaraďuje ich do frontu na spracovanie – všetko spravované prostredníctvom webového rozhrania.
Vlastné hosťovanie Unmanic na VPS vám poskytuje nepretržitý konverzný kanál pre vašu mediálnu zbierku. Či už štandardizujete video kodeky, zmenšujete veľkosti súborov alebo spracovávate nahrávky z DVR, Unmanic spracováva úlohy na pozadí bez toho, aby váš stolný počítač musel zostať zapnutý.
Kľúčové vlastnosti Unmanic
Automatizované knižničné skenovanie
Unmanic nepretržite skenuje váš mediálny adresár a zaraďuje do frontu súbory, ktoré nezodpovedajú vašim nakonfigurovaným výstupným predvoľbám na spracovanie
Transkódovanie poháňané FFmpegom
Prekódujte video a zvuk do akéhokoľvek formátu alebo kodeku podporovaného FFmpegom, vrátane H.264, H.265, AV1 a AAC.
Systém doplnkov
Rozšírte Unmanic o komunitné pluginy na odstraňovanie reklám, premenovávanie súborov, komprimovanie archívov a ďalšie.
Monitor súborov v reálnom čase
Nové alebo upravené súbory sú detekované automaticky, takže čerstvo pridané médiá sú zaradené do frontu na spracovanie bez manuálneho zásahu.
Správa frontu úloh
Spravujte súbežné konverzné úlohy s vizuálnym frontom, ktorý zobrazuje aktuálny priebeh, odhadovaný čas a históriu spracovania.
Prečo spustiť Unmanic na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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