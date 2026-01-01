Nasaďte TensorZero jedným kliknutím.
Open-source LLMOps brána, ktorá zjednocuje inferenciu, pozorovateľnosť, hodnotenia a optimalizáciu v jednej platforme poháňanej jazykom Rust.
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S čím sa dá postaviť TensorZero
TensorZero je open-source LLMOps platforma, ktorá kombinuje vysokovýkonnú Rust bránu so zabudovanou pozorovateľnosťou, vyhodnocovaním a optimalizačnými pracovnými postupmi. Na rozdiel od viacnástrojových sád, ktoré spájajú proxy, tracer a pipeline pre jemné doladenie, TensorZero považuje každú inferenciu, signál spätnej väzby a optimalizačný beh za súčasť jednej spätnej slučky — premieňajúc produkčnú prevádzku na súbor dát, ktorý zlepšuje vaše výzvy, modely a rozhodnutia o smerovaní.
Vlastné hostovanie TensorZero na vašom vlastnom VPS udržiava výzvy, stopy a dáta spätnej väzby v infraštruktúre, ktorú kontrolujete, bez príplatkov za volanie alebo kvót tokenov na pozorovateľnosť. Zahrnuté úložisko ClickHouse sa škáluje na milióny inferencií, zatiaľ čo brána proxyuje OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock a desiatky ďalších poskytovateľov za jediným API kompatibilným s OpenAI.
Kľúčové vlastnosti TensorZero
Zjednotená brána veľkého jazykového modelu (LLM)
Proxyujte OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM a desiatky ďalších poskytovateľov prostredníctvom jedného API kompatibilného s OpenAI, napísaného vo vysokovýkonnom jazyku Rust.
Vstavaná pozorovateľnosť
Každá inferencia je automaticky zaznamenaná do ClickHouse s úplnými vstupmi, výstupmi, latenciou a nákladmi – nie je potrebná žiadna samostatná služba sledovania.
Výrobná spätnoväzbová slučka
Pripojte používateľskú spätnú väzbu, hodnotenia a metriky ku každej inferencii na vytvorenie označeného súboru údajov, ktorý poháňa optimalizáciu promptov a modelov.
Automatizovaná optimalizácia
Spúšťajte vstavané pracovné postupy na doladenie modelov, destiláciu z väčších a porovnávanie variantov výziev priamo z vašej produkčnej prevádzky.
Štruktúrovaná inferencia
Definujte schémy, šablóny a varianty v kóde, aby zmeny výziev boli verzované, typovo bezpečné a smerovateľné bez opätovného nasadenia vašej aplikácie.
S otvoreným zdrojovým kódom a vlastne hostované
S licenciou Apache 2.0 a beží výhradne na vašej vlastnej infraštruktúre – vaše výzvy, stopy a údaje o spätnej väzbe nikdy neopustia váš VPS.
Prečo spustiť TensorZero na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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