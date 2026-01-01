Nasadiť Apache Zeppelin jedným kliknutím.
Webový zápisník na interaktívnu analýzu dát so Sparkom, SQL, Scalou, Pythonom a R v jednom spoločnom pracovnom priestore.
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S čím sa dá postaviť Apache Zeppelin
Apache Zeppelin je open-source webový zápisník vytvorený pre rozsiahlu, interaktívnu analýzu dát na enginoch ako Apache Spark, Flink a Hive. Na rozdiel od jedno-jazykových zápisníkov, Zeppelin používa zásuvnú architektúru interpretov, ktorá umožňuje jednému zápisníku kombinovať odseky Scala, SQL, Python, R a shell proti zdieľaným dátam, s výsledkami prenášanými medzi jazykmi prostredníctvom vstavaného tabuľkového formátu.
Vlastné hostovanie Zeppelinu na VPS udržiava zápisníky, pripojenia k datasetom a poverenia interpretov vo vašom vlastnom prostredí, odstraňuje cenotvorbu za používateľa spravovaných služieb zápisníkov a poskytuje vám plnú kontrolu nad konfiguráciou Spark, pamäťou JVM a správou závislostí.
Kľúčové vlastnosti Apache Zeppelin
Viacjazyčné odseky
Kombinujte Scala, SQL, Python, R, Markdown a shell v rámci jednej poznámky pomocou interpretátorov Zeppelin, s výsledkami zdieľanými medzi jazykmi.
Natívna integrácia Spark
Pripojte sa k Apache Spark ihneď po vybalení pre distribuované spracovanie dát, strojové učenie a streamované pracovné zaťaženia bez manuálneho nastavenia.
Vstavané vizualizácie
Premeňte akýkoľvek výsledok SQL alebo DataFrame na stĺpcové, čiarové, koláčové, bodové alebo kontingenčné grafy s nulovým kódom na vykresľovanie a dynamickými vstupmi formulára.
Ekosystém interpretátora
Dotazujte databázy JDBC, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch a mnoho ďalších systémov prostredníctvom zásuvných interpretov nakonfigurovaných pre každú poznámku.
Spolupracujúce zápisníky
Zdieľajte živé poznámky prostredníctvom URL, vložte ich do dashboardov a naplánujte ich pomocou vstavaného spúšťača cron pre automatizované reportovanie.
Prečo spustiť Apache Zeppelin na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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