Zľava až do výšky 69 % na Apache Zeppelin

Nasadiť Apache Zeppelin jedným kliknutím.

Webový zápisník na interaktívnu analýzu dát so Sparkom, SQL, Scalou, Pythonom a R v jednom spoločnom pracovnom priestore.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  /mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť Apache Zeppelin jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Apache Zeppelin

Apache Zeppelin je open-source webový zápisník vytvorený pre rozsiahlu, interaktívnu analýzu dát na enginoch ako Apache Spark, Flink a Hive. Na rozdiel od jedno-jazykových zápisníkov, Zeppelin používa zásuvnú architektúru interpretov, ktorá umožňuje jednému zápisníku kombinovať odseky Scala, SQL, Python, R a shell proti zdieľaným dátam, s výsledkami prenášanými medzi jazykmi prostredníctvom vstavaného tabuľkového formátu.

Vlastné hostovanie Zeppelinu na VPS udržiava zápisníky, pripojenia k datasetom a poverenia interpretov vo vašom vlastnom prostredí, odstraňuje cenotvorbu za používateľa spravovaných služieb zápisníkov a poskytuje vám plnú kontrolu nad konfiguráciou Spark, pamäťou JVM a správou závislostí.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Apache Zeppelin

Viacjazyčné odseky

Kombinujte Scala, SQL, Python, R, Markdown a shell v rámci jednej poznámky pomocou interpretátorov Zeppelin, s výsledkami zdieľanými medzi jazykmi.

Natívna integrácia Spark

Pripojte sa k Apache Spark ihneď po vybalení pre distribuované spracovanie dát, strojové učenie a streamované pracovné zaťaženia bez manuálneho nastavenia.

Vstavané vizualizácie

Premeňte akýkoľvek výsledok SQL alebo DataFrame na stĺpcové, čiarové, koláčové, bodové alebo kontingenčné grafy s nulovým kódom na vykresľovanie a dynamickými vstupmi formulára.

Ekosystém interpretátora

Dotazujte databázy JDBC, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch a mnoho ďalších systémov prostredníctvom zásuvných interpretov nakonfigurovaných pre každú poznámku.

Spolupracujúce zápisníky

Zdieľajte živé poznámky prostredníctvom URL, vložte ich do dashboardov a naplánujte ich pomocou vstavaného spúšťača cron pre automatizované reportovanie.

Prečo spustiť Apache Zeppelin na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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