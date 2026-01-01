Nasadiť Ubooquity inštaláciu jedným kliknutím.
Samostatne hostovaný domáci server pre e-knihy a komiksy s čistou webovou čítačkou a OPDS kanálom pre mobilné aplikácie.
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S čím sa dá postaviť Ubooquity
Ubooquity je bezplatný, multiplatformový domáci server pre e-knihy, komiksy, časopisy a PDF súbory. Skenuje vaše knižničné priečinky, generuje prehliadateľné miniatúry a metadáta a všetko sprístupňuje prostredníctvom čistého webového čítača, ktorý podporuje EPUB, CBZ, CBR, PDF a ďalšie formáty – plus OPDS kanál pre mobilné čitateľské aplikácie, ktoré preferujú vlastné UI.
Vlastné hostovanie Ubooquity na VPS udržuje vašu čitateľskú knižnicu súkromnú a vždy dostupnú, s podporou viacerých používateľov, riadením prístupu na základe rolí a vstavaným komiksovým čítačom založeným na prehliadači, optimalizovaným pre celoobrazovkové prelistovanie stránok na stolných počítačoch, tabletoch a telefónoch.
Kľúčové vlastnosti Ubooquity
E-knihy, komiksy a PDF
Jednotná knižnica kombinujúca e-knihy (EPUB), komiksy (CBZ, CBR) a dokumenty PDF, každý s čítačkami a prehliadačmi vhodnými pre daný formát.
Čítačka komiksov v prehliadači
Čítačka komiksov na celú obrazovku s preklápaním stránok, režimom dvojstránky, priblížením a záložkami – vytvorená špeciálne pre komiksy a mangu.
OPDS kanál pre mobilné aplikácie
Štandardom vyhovujúci koncový bod OPDS sa integruje s aplikáciami na čítanie pre iOS a Android, ako sú Chunky, Marvin, Aldiko a iné.
Viacpoužívateľské riadenie prístupu
Používateľské účty s povoleniami založenými na rolách umožňujú domácnostiam zdieľať knižnicu, pričom zoznamy na čítanie, pokrok a prístup sú prispôsobené pre každého člena.
Automatické skenovanie knižnice
Skener na pozadí zachytáva nové súbory, keď ich pridáte do zväzku knižnice, pričom obnovuje metadáta a miniatúry bez manuálneho zásahu.
Prečo spustiť Ubooquity na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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