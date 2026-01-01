Nasaďte Iceshrimp jednoklikovou inštaláciou.
Decentralizovaná sociálna sieť ActivityPub postavená na .NET, ktorá nadväzuje na Misskey s rýchlejším, úspornejším backendom.
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S čím sa dá postaviť Iceshrimp
Iceshrimp.NET je kompletné prepísanie Iceshrimp fediverse servera, ktoré vymenilo pôvodný Node.js stack za moderný .NET backend a Blazor WebAssembly frontend. Výsledkom je federovaná sociálna sieť, ktorá prevádzkuje ActivityPub s zlomkom pamäťovej a CPU stopy serverov rodiny Misskey, pričom zostáva plne kompatibilná so širším fediverse.
Samostatné hostovanie Iceshrimp na vašom VPS udržuje vašu komunitu, obsah a moderačné zásady pod vašou kontrolou – bez algoritmických feedov, bez reklamy a bez uzamknutia platformy. API kompatibilné s Mastodonom tiež umožňuje používateľom ponechať si svojich obľúbených mobilných a webových klientov.
Kľúčové vlastnosti Iceshrimp
ActivityPub Federácia
Nativne sa pripája k Mastodonu, Misskey, Pleroma a zvyšku fediverza, aby vaši používatelia mohli sledovať a interagovať naprieč tisíckami nezávislých serverov.
Mastodon-kompatibilné API
Bezproblémová podpora pre populárnych klientov Mastodonu, ako sú Elk, Phanpy, Ice Cubes a Tusky, znamená, že používatelia si ponechajú aplikácie, ktoré už milujú.
Štíhly .NET Backend
Úplne nový .NET backend je výrazne rýchlejší a efektívnejší z hľadiska zdrojov než servery rodiny Misskey, vďaka čomu sú menšie VPS plány životaschopné pre federovaný hosting.
Konfigurovateľný verejný náhľad
Verejný náhľad iba v HTML umožňuje odhláseným návštevníkom prehliadať lokálny obsah bez odhalenia celej klientskej aplikácie, s podrobnými ovládacími prvkami nad tým, čo sa zobrazuje.
Autorizované zoznamy na načítanie a blokovanie
Vstavaná podpora pre autorizované načítanie, režimy federácie s čiernou alebo bielou listinou a konfigurovateľná validácia podpisov poskytuje správcom silné nástroje na moderovanie.
Migrácia z Iceshrimp-JS
Dobre podporovaná cesta aktualizácie znamená, že existujúce inštancie Iceshrimp-JS sa môžu presunúť na nový backend bez straty účtov, príspevkov alebo sledovaní.
Prečo spustiť Iceshrimp na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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