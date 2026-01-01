Nasaďte Papra inštaláciou jedným kliknutím.
Minimalistická open-source platforma na správu dokumentov na archiváciu a vyhľadávanie vašich dôležitých súborov.
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S čím sa dá postaviť Papra
Papra je open-source platforma na správu a archiváciu dokumentov navrhnutá na dlhodobé uchovávanie a jednoduché vyhľadávanie osobných a organizačných dokumentov — účteniek, záruk, zmlúv a čohokoľvek, čo potrebujete uchovať. Na rozdiel od nafúknutých DMS riešení sa Papra zameriava na jednoduchosť: nahrávajte dokumenty, označujte ich, vyhľadávajte ich a nájdite ich znova o roky neskôr.
Samohosting Papry na vašom vlastnom VPS dáva vaše dokumenty pod vašu plnú kontrolu bez prístupu tretích strán, bez poplatkov za dokument a bez obmedzení úložiska okrem vášho vlastného disku. Vstavaná databáza SQLite znamená nulové závislosti na infraštruktúre – len jeden kontajner a jeden zväzok.
Kľúčové vlastnosti Papra
Fulltextové vyhľadávanie
Hľadať v obsahu dokumentov, značkách a metadátach okamžite – vrátane textu extrahovaného z naskenovaných obrázkov prostredníctvom OCR.
Automatizované pravidlá označovania
Definujte pravidlá na automatické označovanie prichádzajúcich dokumentov na základe vzorov názvov súborov alebo obsahu, vďaka čomu bude váš archív usporiadaný bez manuálnej námahy.
Príjem e-mailov
Posielajte dokumenty priamo do vašej schránky Papra e-mailom, čím si uľahčíte archiváciu potvrdení a faktúr hneď, ako prídu.
Organizácie a zdieľanie
Vytvorte viacero organizácií a pozvite spolupracovníkov, aby rodiny alebo malé tímy mohli spravovať dokumenty spoločne v oddelených priestoroch.
API a webhooky
Integrujte Papra s inými nástrojmi pomocou REST API, CLI, SDK a webhookov pre automatizované pracovné postupy s dokumentmi.
Prečo spustiť Papra na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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