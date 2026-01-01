Nasaďte Vane jednoklikovou inštaláciou.
AI vyhľadávač odpovedí zameraný na súkromie, ktorý poskytuje citované odpovede pomocou lokálnych LLM alebo cloudových poskytovateľov na vašom vlastnom hardvéri.
Vyberte si VPS plán pre Vane
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Vane
Vane je open-source systém na odpovedanie poháňaný AI, ktorý beží výhradne na infraštruktúre, ktorú ovládate. Spája metavyhľadávací backend založený na SearXNG s vami zvoleným veľkým jazykovým modelom – lokálne modely Ollama alebo poskytovateľov cloudu ako OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini a Groq – na syntetizovanie presných odpovedí podložených citovanými webovými zdrojmi.
Vlastné hostovanie Vane uchováva každý vyhľadávací dopyt a nahraný dokument na vašom VPS. Neexistuje žiadne zaznamenávanie dopytov tretími stranami, žiadne predplatné na používateľa a žiadne netransparentné hodnotenie – vy si vyberáte zdroje vyhľadávania, model a úroveň súkromia, ktorá vyhovuje vášmu spôsobu výskumu.
Kľúčové vlastnosti Vane
Citované AI odpovede
Každá odpoveď odkazuje na základné zdroje, čo vám umožňuje overiť tvrdenia a ponoriť sa hlbšie bez slepého dôverovania generovanému obsahu.
Lokálne a cloudové LLMs
Spúšťajte open-source modely lokálne cez Ollama, alebo pripojte OpenAI, Anthropic, Google Gemini a Groq z rovnakého webového rozhrania.
Zabalený SearXNG
Dodáva sa s inštanciou metasystému SearXNG, takže dopyty sú agregované naprieč mnohými vyhľadávačmi bez toho, aby ich vystavovali komerčným sledovačom.
Režimy rýchlosti a kvality
Prepínajte medzi režimami Rýchlosť, Vyvážený a Kvalita, aby ste vymenili čas odozvy za hlbší, viacstupňový výskum pri zložitejších otázkach.
Nahrávanie súborov a objavovanie
Nahrajte súbory PDF, textové súbory a obrázky, aby ste sa pýtali otázky o vašich vlastných dokumentoch, alebo si prezrite kanál Discover pre populárny obsah.
História vyhľadávania na vašom VPS
Všetky dotazy, nahrané súbory a história chatu zostávajú na vašom serveri v trvalom zväzku — nikdy nie sú synchronizované s cloudom tretej strany.
Prečo spustiť Vane na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
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