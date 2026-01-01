Nasaďte Raneto inštaláciou jedným kliknutím.
Wiki vedomostnej bázy s podporou Markdownu pre Node.js – súborový obsah s čistou čítačkou a editorom v prehliadači.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Raneto
Raneto je ľahká, open-source vedomostná báza postavená na Node.js, ktorá premení priečinok súborov Markdown na čistú, prehľadávateľnú dokumentačnú stránku. Nie je potrebné spravovať žiadnu databázu — obsah sa nachádza ako obyčajné súbory
.md v adresári, ktorý ovládate, čo zjednodušuje správu verzií, zálohovanie a tvorbu obsahu pomocou vášho obľúbeného editora. Zahrnutý webový editor umožňuje úpravy v prehliadači pre netechnických používateľov, zatiaľ čo vývojári môžu tvoriť priamo vo svojom preferovanom nástroji Markdown a nechať git spravovať históriu.
Vlastné hostovanie Raneto na VPS vám poskytuje súkromnú vedomostnú bázu, ktorú plne vlastníte, bez závislosti na dodávateľovi, bez poplatkov za používateľa a s obsahom, ktorý existuje ako prenosné súbory namiesto proprietárnej databázy.
Kľúčové vlastnosti Raneto
Súborový obsah
Články sú obyčajné súbory Markdown v adresári obsahu – verzujte pomocou gitu, zálohujte pomocou rsyncu, upravujte pomocou akéhokoľvek nástroja, ktorý sa vám páči.
Editor v prehliadači
Vstavaný editor umožňuje netechnickým používateľom aktualizovať stránky priamo z prehliadača bez zasahovania do súborového systému alebo spúšťania gitu.
Celotextové vyhľadávanie
Rýchle vyhľadávanie v pamäti naprieč každou stránkou umožňuje čitateľom okamžite nájsť obsah bez opustenia dokumentačnej stránky.
Hierarchia kategórií
Štruktúra priečinkov sa stáva navigačným stromom s vlastným poradím zoradenia prostredníctvom metadát pre jednotlivé priečinky, takže vaša IA odráža váš obsah.
Tematizovateľné rozloženie
Vymeňte alebo rozšírte predvolenú tému tak, aby zodpovedala vašej značke – témy Raneto sú jednoduché balíky HTML, CSS a JS.
Prečo spustiť Raneto na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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