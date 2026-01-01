Zľava až do výšky 69 % na Raneto

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Wiki vedomostnej bázy s podporou Markdownu pre Node.js – súborový obsah s čistou čítačkou a editorom v prehliadači.

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KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Raneto

Raneto je ľahká, open-source vedomostná báza postavená na Node.js, ktorá premení priečinok súborov Markdown na čistú, prehľadávateľnú dokumentačnú stránku. Nie je potrebné spravovať žiadnu databázu — obsah sa nachádza ako obyčajné súbory .md v adresári, ktorý ovládate, čo zjednodušuje správu verzií, zálohovanie a tvorbu obsahu pomocou vášho obľúbeného editora. Zahrnutý webový editor umožňuje úpravy v prehliadači pre netechnických používateľov, zatiaľ čo vývojári môžu tvoriť priamo vo svojom preferovanom nástroji Markdown a nechať git spravovať históriu.

Vlastné hostovanie Raneto na VPS vám poskytuje súkromnú vedomostnú bázu, ktorú plne vlastníte, bez závislosti na dodávateľovi, bez poplatkov za používateľa a s obsahom, ktorý existuje ako prenosné súbory namiesto proprietárnej databázy.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Raneto

Súborový obsah

Články sú obyčajné súbory Markdown v adresári obsahu – verzujte pomocou gitu, zálohujte pomocou rsyncu, upravujte pomocou akéhokoľvek nástroja, ktorý sa vám páči.

Editor v prehliadači

Vstavaný editor umožňuje netechnickým používateľom aktualizovať stránky priamo z prehliadača bez zasahovania do súborového systému alebo spúšťania gitu.

Celotextové vyhľadávanie

Rýchle vyhľadávanie v pamäti naprieč každou stránkou umožňuje čitateľom okamžite nájsť obsah bez opustenia dokumentačnej stránky.

Hierarchia kategórií

Štruktúra priečinkov sa stáva navigačným stromom s vlastným poradím zoradenia prostredníctvom metadát pre jednotlivé priečinky, takže vaša IA odráža váš obsah.

Tematizovateľné rozloženie

Vymeňte alebo rozšírte predvolenú tému tak, aby zodpovedala vašej značke – témy Raneto sú jednoduché balíky HTML, CSS a JS.

Prečo spustiť Raneto na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Gad Iradufasha
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30-dňová záruka vrátenia peňazí

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