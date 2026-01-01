Zľava až do výšky 69 % na Phoenix

Nasaďte Phoenix jednoklikovou inštaláciou.

Open-source platforma na pozorovateľnosť AI na sledovanie, vyhodnocovanie a monitorovanie aplikácií LLM a agentov AI v produkcii.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Phoenix

Phoenix je open-source AI platforma na pozorovateľnosť, ktorú vyvinula spoločnosť Arize AI pre tímy vyvíjajúce aplikácie s rozsiahlymi jazykovými modelmi, agentmi a vyhľadávacími pipeline. Zaznamenáva každú stopu vytvorenú vašou aplikáciou prostredníctvom štandardnej inštrumentácie OpenTelemetry, odhaľuje latenciu, využitie tokenov a kvalitu odozvy, aby inžinieri mohli odhaliť regresie skôr, než sa dostanú k zákazníkom. Vďaka predpripraveným integráciám pre LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic a väčšinu ostatných AI frameworkov sa Phoenix bez prepisovania kódu začlení do existujúcich pipeline.

Samohosting Phoenixu na vašom vlastnom VPS udržiava výzvy, výstupy modelu a kontext vyhľadávania na infraštruktúre, ktorú ovládate. Neexistujú žiadne poplatky za jednotlivé stopy ani obmedzenia rezidencie dát – uložte toľko telemetrie, koľko váš disk umožňuje.

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Kľúčové vlastnosti Phoenix

OpenTelemetry trasovanie

Zaznamenajte celý strom vykonávania každého volania LLM, vyvolania nástroja a kroku získavania pomocou štandardného protokolu OTLP.

Hodnotiaci rámec

Spustite LLM ako sudcu a hodnotiteľov založených na kóde naprieč súbormi údajov, aby ste ohodnotili kvalitu odpovedí a odhalili regresie pred nasadením.

Prompt pieskovisko

Iterujte na výzvach vedľa seba naprieč modelmi a parametrami bez dotyku aplikačného kódu alebo opätovného nasadenia.

Integrácie frameworkov

Pripravená inštrumentácia pre LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock a Vertex AI.

Experimenty s dátovou sadou

Vytvárajte súbory údajov z produkčných stôp a prehrávajte ich oproti novým verziám výziev alebo modelov na porovnanie výstupov.

Analýza vkladania

Skontrolujte kvalitu načítania pomocou vizualizácií vloženia, ktoré odhaľujú posun, klastre a výsledky s nízkou relevanciou.

Prečo spustiť Phoenix na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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