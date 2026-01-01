Nasaďte Phoenix jednoklikovou inštaláciou.
Open-source platforma na pozorovateľnosť AI na sledovanie, vyhodnocovanie a monitorovanie aplikácií LLM a agentov AI v produkcii.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Phoenix
Phoenix je open-source AI platforma na pozorovateľnosť, ktorú vyvinula spoločnosť Arize AI pre tímy vyvíjajúce aplikácie s rozsiahlymi jazykovými modelmi, agentmi a vyhľadávacími pipeline. Zaznamenáva každú stopu vytvorenú vašou aplikáciou prostredníctvom štandardnej inštrumentácie OpenTelemetry, odhaľuje latenciu, využitie tokenov a kvalitu odozvy, aby inžinieri mohli odhaliť regresie skôr, než sa dostanú k zákazníkom. Vďaka predpripraveným integráciám pre LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic a väčšinu ostatných AI frameworkov sa Phoenix bez prepisovania kódu začlení do existujúcich pipeline.
Samohosting Phoenixu na vašom vlastnom VPS udržiava výzvy, výstupy modelu a kontext vyhľadávania na infraštruktúre, ktorú ovládate. Neexistujú žiadne poplatky za jednotlivé stopy ani obmedzenia rezidencie dát – uložte toľko telemetrie, koľko váš disk umožňuje.
Kľúčové vlastnosti Phoenix
OpenTelemetry trasovanie
Zaznamenajte celý strom vykonávania každého volania LLM, vyvolania nástroja a kroku získavania pomocou štandardného protokolu OTLP.
Hodnotiaci rámec
Spustite LLM ako sudcu a hodnotiteľov založených na kóde naprieč súbormi údajov, aby ste ohodnotili kvalitu odpovedí a odhalili regresie pred nasadením.
Prompt pieskovisko
Iterujte na výzvach vedľa seba naprieč modelmi a parametrami bez dotyku aplikačného kódu alebo opätovného nasadenia.
Integrácie frameworkov
Pripravená inštrumentácia pre LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock a Vertex AI.
Experimenty s dátovou sadou
Vytvárajte súbory údajov z produkčných stôp a prehrávajte ich oproti novým verziám výziev alebo modelov na porovnanie výstupov.
Analýza vkladania
Skontrolujte kvalitu načítania pomocou vizualizácií vloženia, ktoré odhaľujú posun, klastre a výsledky s nízkou relevanciou.
Prečo spustiť Phoenix na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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