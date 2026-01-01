Nasadenie WUD inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source sledovač, ktorý detekuje aktualizácie Docker obrazov a upozorňuje vás prostredníctvom desiatok integrovaných kanálov.
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S čím sa dá postaviť WUD
WUD (What's Up Docker) je aktívne udržiavaný nástupca whats-up-docker, úplne zameraný na udržiavanie aktuálnych obrazov kontajnerov v rámci samoobslužnej infraštruktúry. Nepretržite kontroluje bežiace kontajnery, dopytuje sa upstream registrov a presne hlási, ktoré obrazy majú k dispozícii nové verzie — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay a samoobslužné registre sú podporované ihneď po vybalení.
Samoobslužné hostovanie WUD na vašom vlastnom VPS odstraňuje akúkoľvek závislosť od sledovačov aktualizácií SaaS tretích strán a udržiava kompletný inventár vašej flotily kontajnerov v rámci infraštruktúry, ktorú ovládate. Spúšťače môžu distribuovať notifikácie do Slacku, Telegramu, Discordu, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, generických webhookov alebo automaticky prebudovať zásobníky.
Kľúčové vlastnosti WUD
Viacregistrové sledovanie
Sleduje aktualizácie naprieč Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay a akýmikoľvek vlastnými registrami bez rozšírení pre jednotlivých poskytovateľov.
Spustiť automatizácie
Smeruje udalosti nových verzií do Slacku, Telegramu, Discordu, Apprise, MQTT, generických webhookov alebo úloh pre opätovné zostavenie kontajnerov.
Webové UI a REST API
Prezrite si čakajúce aktualizácie, skontrolujte súhrny a integrujte sa s existujúcimi ovládacími panelmi prostredníctvom zdokumentovaného REST API.
Pravidlá podrobného sledovania
Zahrňte alebo vylúčte kontajnery podľa štítku, názvu alebo registra a vyberte si medzi stratégiami porovnávania semver, regex alebo digest.
Prometheus metriky
Exportuje kontajner a aktualizuje metriky na /metrics, aby existujúce stohy Grafana mohli upozorňovať na zastarané obrazy.
Nízke nároky
Beží ako jeden kontajner Node.js s malým objemom úložiska, vhodný pre malé inštancie VPS popri produkčných záťažiach.
Prečo spustiť WUD na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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