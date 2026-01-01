Zľava až do výšky 69 % na Home Assistant

Nasadenie Home Assistantu jedným kliknutím.

Open-source platforma pre domácu automatizáciu s prioritou súkromia a s viac ako 2 000 integráciami pre inteligentné zariadenia a služby.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadenie Home Assistantu jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre Home Assistant

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Home Assistant

Home Assistant je popredná open-source platforma pre domácu automatizáciu, ktorej dôverujú milióny používateľov po celom svete. Zjednocuje inteligentné zariadenia od rôznych výrobcov — svetlá, termostaty, kamery, bezpečnostné systémy a prehrávače médií — do jedného prispôsobiteľného rozhrania s výkonným automatizačným jadrom, ktoré podporuje komplexné scenáre spúšťané časom, stavmi zariadení alebo externými udalosťami.

Nasadenie Home Assistant na vašom vlastnom VPS zabezpečuje, že váš inteligentný dom zostane funkčný aj počas lokálnych výpadkov, poskytuje spoľahlivý vzdialený prístup odkiaľkoľvek a udržuje všetky údaje o zariadeniach a automatizačnú logiku úplne pod vašou kontrolou bez závislosti od cloudových služieb.

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Kľúčové vlastnosti Home Assistant

2 000+ Integrácie

Pripojte prakticky akékoľvek zariadenie inteligentnej domácnosti alebo cloudovú službu prostredníctvom neustále rastúcej knižnice komunitných integrácií.

Lokálne ovládanie

Všetky automatizácie bežia lokálne bez závislosti na cloude, vďaka čomu zostane váš domov responzívny, aj keď zlyhá internetové pripojenie.

Výkonné automatizácie

Vizuálny a na YAML založený editor automatizácie podporuje komplexné spúšťače, podmienky a viackrokové akcie pre akýkoľvek scenár.

Prispôsobiteľné prehľady

Panely Lovelace vám umožňujú navrhnúť prispôsobené ovládacie rozhrania pre akékoľvek zariadenie alebo obrazovku vo vašej domácnosti.

Integrácia hlasového asistenta

Funguje s Google Assistant, Amazon Alexa a Siri na bezdotykové ovládanie akéhokoľvek pripojeného zariadenia.

Monitorovanie energie

Sledujte a optimalizujte spotrebu energie v domácnosti pomocou špecializovaných monitorovacích panelov a údajov o spotrebe na úrovni zariadení.

Prečo spustiť Home Assistant na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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