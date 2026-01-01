Nasadenie Home Assistantu jedným kliknutím.
Open-source platforma pre domácu automatizáciu s prioritou súkromia a s viac ako 2 000 integráciami pre inteligentné zariadenia a služby.
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S čím sa dá postaviť Home Assistant
Home Assistant je popredná open-source platforma pre domácu automatizáciu, ktorej dôverujú milióny používateľov po celom svete. Zjednocuje inteligentné zariadenia od rôznych výrobcov — svetlá, termostaty, kamery, bezpečnostné systémy a prehrávače médií — do jedného prispôsobiteľného rozhrania s výkonným automatizačným jadrom, ktoré podporuje komplexné scenáre spúšťané časom, stavmi zariadení alebo externými udalosťami.
Nasadenie Home Assistant na vašom vlastnom VPS zabezpečuje, že váš inteligentný dom zostane funkčný aj počas lokálnych výpadkov, poskytuje spoľahlivý vzdialený prístup odkiaľkoľvek a udržuje všetky údaje o zariadeniach a automatizačnú logiku úplne pod vašou kontrolou bez závislosti od cloudových služieb.
Kľúčové vlastnosti Home Assistant
2 000+ Integrácie
Pripojte prakticky akékoľvek zariadenie inteligentnej domácnosti alebo cloudovú službu prostredníctvom neustále rastúcej knižnice komunitných integrácií.
Lokálne ovládanie
Všetky automatizácie bežia lokálne bez závislosti na cloude, vďaka čomu zostane váš domov responzívny, aj keď zlyhá internetové pripojenie.
Výkonné automatizácie
Vizuálny a na YAML založený editor automatizácie podporuje komplexné spúšťače, podmienky a viackrokové akcie pre akýkoľvek scenár.
Prispôsobiteľné prehľady
Panely Lovelace vám umožňujú navrhnúť prispôsobené ovládacie rozhrania pre akékoľvek zariadenie alebo obrazovku vo vašej domácnosti.
Integrácia hlasového asistenta
Funguje s Google Assistant, Amazon Alexa a Siri na bezdotykové ovládanie akéhokoľvek pripojeného zariadenia.
Monitorovanie energie
Sledujte a optimalizujte spotrebu energie v domácnosti pomocou špecializovaných monitorovacích panelov a údajov o spotrebe na úrovni zariadení.
Prečo spustiť Home Assistant na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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