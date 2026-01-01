Nasadiť n8n s AI Asistentom v inštalácii na jedno kliknutie.
Automatizácia pracovných postupov so vstavaným AI chatom, ktorý plánuje, vytvára a ladí vaše automatizácie za vás.
Vyberte si VPS plán pre n8n with AI Assistant
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť n8n with AI Assistant
n8n je platforma na automatizáciu pracovných postupov, ktorá spája aplikácie, služby a rozhrania API prostredníctvom vizuálneho editora založeného na uzloch. Toto nasadenie pridáva asistenta AI n8n, chatovacie rozhranie, ktoré mení požiadavky v prirodzenom jazyku na funkčné pracovné postupy — vyberá správne uzly, spája ich, píše výrazy a vysvetľuje, prečo vykonanie zlyhalo, namiesto toho, aby vás nechalo čítať protokoly.
Asistent spúšťa kód v službe sandbox nasadenej spolu s n8n na vašom vlastnom VPS namiesto cloudu tretej strany, takže logika pracovného postupu, poverenia a vygenerovaný kód zostávajú na vašej infraštruktúre. Je poháňaný systémom Nexos AI, čo asistentovi poskytuje prístup k špičkovým modelom prostredníctvom jedného kľúča, zatiaľ čo vy si zachováte neobmedzené vykonávanie pracovných postupov a žiadne ceny za úlohu.
Kľúčové vlastnosti n8n with AI Assistant
Tvorba pracovných postupov riadená chatom
Popíšte automatizáciu, ktorú chcete, jednoduchým jazykom a asistent vám zostaví uzly, prepojenia a výrazy.
Samoobslužné pieskovisko kódu
Vygenerovaný kód sa vykonáva v izolovanej sandboxovej službe bežiacej na vašom vlastnom VPS, takže nič nie je odosielané externému poskytovateľovi vykonávania.
Vedené ladenie chýb
Opýtajte sa asistenta, prečo zlyhalo vykonanie, a získajte vysvetlenie s konkrétnou opravou namiesto prechádzania nespracovaných protokolov vykonávania.
Prístup k modelu AI Nexos
Jeden kľúč Nexos AI poskytuje asistentovi prístup k popredným modelom a model, ktorý používa, môžete kedykoľvek zmeniť.
Kompletný n8n automatizačný balík
Všetko v štandardnom n8n je zahrnuté – stovky integrácií, webhookov, plánov a vlastné uzly JavaScriptu.
Dáta zostávajú na vašom VPS
Definície pracovných postupov, API poverenia a história vykonávania sú uložené v trvalom zväzku, ktorý ovládate a môžete ho voľne zálohovať.
Prečo spustiť n8n with AI Assistant na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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