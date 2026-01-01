Zľava až do výšky 69 % na n8n with AI Assistant

Nasadiť n8n s AI Asistentom v inštalácii na jedno kliknutie.

Automatizácia pracovných postupov so vstavaným AI chatom, ktorý plánuje, vytvára a ladí vaše automatizácie za vás.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
7,99/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť n8n s AI Asistentom v inštalácii na jedno kliknutie.

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64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
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KVM 4
35,99
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť n8n with AI Assistant

n8n je platforma na automatizáciu pracovných postupov, ktorá spája aplikácie, služby a rozhrania API prostredníctvom vizuálneho editora založeného na uzloch. Toto nasadenie pridáva asistenta AI n8n, chatovacie rozhranie, ktoré mení požiadavky v prirodzenom jazyku na funkčné pracovné postupy — vyberá správne uzly, spája ich, píše výrazy a vysvetľuje, prečo vykonanie zlyhalo, namiesto toho, aby vás nechalo čítať protokoly.

Asistent spúšťa kód v službe sandbox nasadenej spolu s n8n na vašom vlastnom VPS namiesto cloudu tretej strany, takže logika pracovného postupu, poverenia a vygenerovaný kód zostávajú na vašej infraštruktúre. Je poháňaný systémom Nexos AI, čo asistentovi poskytuje prístup k špičkovým modelom prostredníctvom jedného kľúča, zatiaľ čo vy si zachováte neobmedzené vykonávanie pracovných postupov a žiadne ceny za úlohu.

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Kľúčové vlastnosti n8n with AI Assistant

Tvorba pracovných postupov riadená chatom

Popíšte automatizáciu, ktorú chcete, jednoduchým jazykom a asistent vám zostaví uzly, prepojenia a výrazy.

Samoobslužné pieskovisko kódu

Vygenerovaný kód sa vykonáva v izolovanej sandboxovej službe bežiacej na vašom vlastnom VPS, takže nič nie je odosielané externému poskytovateľovi vykonávania.

Vedené ladenie chýb

Opýtajte sa asistenta, prečo zlyhalo vykonanie, a získajte vysvetlenie s konkrétnou opravou namiesto prechádzania nespracovaných protokolov vykonávania.

Prístup k modelu AI Nexos

Jeden kľúč Nexos AI poskytuje asistentovi prístup k popredným modelom a model, ktorý používa, môžete kedykoľvek zmeniť.

Kompletný n8n automatizačný balík

Všetko v štandardnom n8n je zahrnuté – stovky integrácií, webhookov, plánov a vlastné uzly JavaScriptu.

Dáta zostávajú na vašom VPS

Definície pracovných postupov, API poverenia a história vykonávania sú uložené v trvalom zväzku, ktorý ovládate a môžete ho voľne zálohovať.

Prečo spustiť n8n with AI Assistant na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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