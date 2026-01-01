Samoobslužný správca receptov s plánovaním jedál, nákupnými zoznamami a organizáciou kuchárskych kníh.
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S čím sa dá postaviť Tandoor Recipes
Tandoor Recipes je open-source platforma na správu receptov s bohatými funkciami na organizovanie vášho kulinárskeho života. Importujte recepty z akejkoľvek webovej stránky, plánujte týždenné jedlá, generujte nákupné zoznamy a zdieľajte kuchárske knihy s rodinou — všetko z čistého webového rozhrania prístupného na akomkoľvek zariadení. Vytvorené komunitou pre vlastné hostovanie, dáva vašu zbierku receptov pod vašu kontrolu bez reklám, predplatného alebo zberu dát.
Vlastné hostovanie Tandoor na vašom VPS udržiava všetky vaše recepty, plány jedál a nákupné zoznamy súkromné a prístupné odkiaľkoľvek. Toto nasadenie zahŕňa PostgreSQL pre spoľahlivé ukladanie dát a integráciu Traefik HTTPS. Prvý používateľ, ktorý sa zaregistruje, sa stane administrátorom — zakážte verejné registrácie po vytvorení vášho účtu.
Kľúčové vlastnosti Tandoor Recipes
Import receptov
Importujte recepty z akejkoľvek webovej stránky s automatickým spracovaním ingrediencií, pokynov a nutričných informácií.
Plánovanie jedál
Plánujte jedlá na týždeň pomocou kalendára s funkciou presúvania myšou a automaticky generujte nákupné zoznamy z naplánovaných receptov.
Nákupné zoznamy
Vytvárajte a zdieľajte nákupné zoznamy, ktoré kombinujú ingrediencie z viacerých receptov s automatickým zlučovaním množstiev.
Organizácia kuchárskej knihy
Organizujte recepty do kuchárskych kníh, označte ich kľúčovými slovami a okamžite vyhľadávajte vo vašej celej zbierke.
Viacužívateľské zdieľanie
Zdieľajte priestory na recepty s členmi rodiny, pričom každý má svoje vlastné jedálničky a nákupné zoznamy.
Výživové sledovanie
Sledujte kalórie a makrá na recept s nutričnými údajmi z importovaných receptov alebo manuálneho zadávania.
Prečo spustiť Tandoor Recipes na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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