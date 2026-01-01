Nasadiť CoreControl inštaláciou jedným kliknutím.
Vlastne hostovaný dashboard infraštruktúry na správu serverov, monitorovanie dostupnosti aplikácií a vizualizáciu topológie siete.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť CoreControl
CoreControl je samohostiteľský infraštruktúrny dashboard, ktorý tímom a jednotlivcom poskytuje jednotný prehľad o ich serverovej infraštruktúre. Sleduje detaily hardvéru servera, monitoruje dostupnosť aplikácií s historickými záznamami o dostupnosti, generuje sieťové vývojové diagramy a zobrazuje metrické údaje CPU, RAM a disku v reálnom čase, ktoré zhromažďuje ľahký sprievodný agent.
Na rozdiel od hostovaných monitorovacích služieb, CoreControl beží výhradne na vašom vlastnom VPS a všetky dáta ukladá do lokálnej databázy PostgreSQL. Tímy môžu organizovať servery a aplikácie do skupín, priraďovať roly Vlastník, Správca alebo Používateľ a sledovať stav infraštruktúry bez odosielania dát tretím stranám.
Kľúčové vlastnosti CoreControl
Inventár serverového hardvéru
Pridajte a usporiadajte všetky vaše servery s hardvérovými špecifikáciami, indikátormi stavu a rýchlymi odkazmi na panely správy z jedného ovládacieho panela.
Monitorovanie dostupnosti aplikácií
Sledujte, či sú samoobslužné služby online alebo offline v reálnom čase, s historickými záznamami dostupnosti a upozorneniami.
Odľahčený agent metrík
Sprievodný agent založený na Go zhromažďuje využitie CPU, RAM a disku z každého servera a odosiela metriky na centrálny ovládací panel bez náročných závislostí.
Vizualizácia siete
Generujte vizuálne vývojové diagramy siete na zdokumentovanie a pochopenie toho, ako sa vaše servery a služby navzájom prepájajú v rámci vašej infraštruktúry.
Tímové úlohy a prístup
Pozvite členov tímu a priraďte im rolu Vlastníka, Správcu alebo Používateľa na kontrolu toho, kto môže spravovať infraštruktúru a prezerať monitorovacie správy.
Prečo spustiť CoreControl na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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