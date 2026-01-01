Nasadenie pgAdmin pomocou inštalácie na jedno kliknutie.
Open-source platforma na správu a vývoj pre PostgreSQL — najpopulárnejší grafický nástroj na správu databáz Postgres.
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S čím sa dá postaviť pgAdmin
pgAdmin je najpopulárnejšia a funkciami najbohatšia open-source platforma na správu a vývoj pre PostgreSQL, udržiavaná komunitou PostgreSQL. Webová edícia (pgAdmin 4) poskytuje prepracované rozhranie založené na prehliadači na správu jedného alebo viacerých serverov Postgres – návrh schémy, vývoj dotazov s automatickým dopĺňaním a plánmi vysvetlenia, zálohovanie a obnova, správa rolí a oprávnení, monitorovanie replikácie a fulltextové vyhľadávanie naprieč databázovými objektmi.
Vlastné hostovanie pgAdmin na vašom VPS poskytuje správcom databáz (DBA) a vývojárom centralizovanú konzolu na správu Postgres prístupnú odkiaľkoľvek pomocou prehliadača, bez inštalácie desktopovej aplikácie. Pripojte pgAdmin k akejkoľvek dostupnej inštancii Postgres – lokálne kontajnery, cloudové RDS alebo Cloud SQL, alebo vzdialené servery Postgres – a spravujte ich všetky z jedného webového UI.
Kľúčové vlastnosti pgAdmin
Správa viacerých serverov
Pripojte sa a spravujte ľubovoľný počet serverov PostgreSQL z jedného webového rozhrania, organizovaných do skupín serverov s označenými metadátami.
Nástroj na dopytovanie s automatickým dopĺňaním
Plnohodnotný SQL editor s zvýrazňovaním syntaxe, automatickým dopĺňaním názvov tabuliek a stĺpcov, históriou dotazov a grafickou vizualizáciou plánu EXPLAIN.
Návrhár schém
Prehliadajte a upravujte databázy, schémy, tabuľky, zobrazenia, funkcie, sekvencie a indexy prostredníctvom stromového navigátora s dialógovými oknami na úpravu kliknutím.
ERD diagramy
Generujte interaktívne diagramy entít a vzťahov z existujúcich schém, alebo navrhnite nové schémy vizuálne pred aplikovaním zmien do databázy.
Zálohovanie a obnovenie
Spustite operácie pg_dump a pg_restore priamo z používateľského rozhrania s možnosťami formátu, úrovňami kompresie a výberom podľa tabuľky.
Správa úloh a oprávnení
Vizuálne vytvárať roly, spravovať členstvá v skupinách a udeľovať alebo odvolávať povolenia na úrovni objektov naprieč databázami a schémami.
Prečo spustiť pgAdmin na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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