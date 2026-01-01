Nasadenie Databag jedným kliknutím.
Samohostovaný federovaný komunikátor s end-to-end šifrovaním, audio/video hovormi a konverzačnými vláknami podľa tém.
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S čím sa dá postaviť Databag
Databag je samoobslužná, federovaná platforma na zasielanie správ, ktorá prináša decentralizovanú komunikáciu jednotlivcom a malým komunitám bez spoliehania sa na firemné servery alebo blockchainovú infraštruktúru. Používaním kryptografie s verejným a súkromným kľúčom pre identitu nie sú účty viazané na žiadnu konkrétnu hostingovú doménu — používatelia na rôznych uzloch Databag si môžu navzájom voľne posielať správy, podobne ako funguje federácia e-mailov.
Platforma podporuje šifrované zapečatené témy s komplexným šifrovaním, audio a video hovory, mobilné push notifikácie a organizáciu správ na základe tém. Samoobslužné hostovanie na vašom VPS znamená, že všetky konverzácie, história hovorov a kontaktné údaje zostávajú výlučne vo vašej infraštruktúre, s neobmedzeným počtom účtov na uzol a bez poplatkov za používateľa — čo ju robí ideálnou pre rodiny, skupiny priateľov a malé organizácie, ktoré chcú moderné zasielanie správ bez firemných sprostredkovateľov.
Kľúčové vlastnosti Databag
Federatívne správy
Účty na rôznych uzloch Databag môžu komunikovať priamo, čím sa vytvára decentralizovaná sieť, kde žiadny jeden server nekontroluje všetky konverzácie.
Šifrovanie typu end-to-end
Zapečatené témy používajú šifrovanie na strane klienta, takže obsah správ je súkromný dokonca aj pred správcom servera hostujúcim uzol.
Zvukové a Video Volanie
Vstavané volanie eliminuje potrebu samostatného nástroja na videokonferencie pre komunity, ktoré už používajú Databag na posielanie správ.
Tematické vlákna
Organizovanie konverzácií podľa témy namiesto kontaktu, čo uľahčuje udržiavanie diskusií sústredených a vyhľadateľných v rámci komunity.
Bez obmedzení účty
Každý uzol podporuje ľubovoľný počet účtov bez dodatočných nákladov, vďaka čomu je ekonomické hostiť správy pre celú domácnosť alebo organizáciu.
Prečo spustiť Databag na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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