Nasaďte PicoShare jedným kliknutím.
Minimalistické zdieľanie súborov s vlastným hostingom, s vypršajúcimi odkazmi, nahrávaním pre hostí a bez obmedzení veľkosti súborov.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.
S čím sa dá postaviť PicoShare
PicoShare je open-source, minimalistická služba na zdieľanie súborov navrhnutá tak, aby robila jednu vec dobre: nahrala súbor a zdieľala odkaz na priame stiahnutie. Na rozdiel od plnohodnotných platforiem cloudového úložiska, PicoShare nemá hierarchiu priečinkov, žiadne viacužívateľské účty a žiadne kvóty úložiska – len jednu zdieľanú prístupovú frázu, ktorá chráni administrátorské rozhranie a čistú verejnú URL adresu pre každý súbor, ktorý zdieľate. Odkazy je možné nastaviť tak, aby vypršali po konfigurovateľnom časovom období alebo počte stiahnutí, a odkazy na nahrávanie pre hostí umožňujú externým prispievateľom odosielať súbory na váš server bez účtu.
Vlastné hostovanie PicoShare na vašom VPS znamená, že zdieľané súbory sú uložené na vašej vlastnej infraštruktúre bez platformy tretej strany medzi vami a vašimi príjemcami a žiadny súbor nebude odmietnutý pre príliš veľkú veľkosť.
Kľúčové vlastnosti PicoShare
Vypršajúce odkazy na zdieľanie
Nastavte odkazom platnosť po určitom časovom období alebo počte stiahnutí, aby sa zdieľané súbory automaticky odstránili, keď splnia svoj účel.
Hosťovské odkazy na nahrávanie
Vygenerujte jednorazové alebo opakovane použiteľné odkazy na nahrávanie, aby externí spolupracovníci mohli odosielať súbory na váš server bez toho, aby si museli vytvoriť účet alebo vidieť vaše ostatné súbory.
Bez obmedzenia veľkosti súborov
PicoShare nekladie žiadne obmedzenia na veľkosť alebo typ súboru, takže môžete zdieľať veľké videá, obrazy diskov alebo archívy, ktoré by cloudové služby odmietli.
Nulové externé závislosti
SQLite ukladá všetky metadáta lokálne – žiadny databázový server, žiadny Redis, žiadne procesy na pozadí – vďaka čomu je celé nasadenie jediným kontajnerom.
Priame URL na stiahnutie
Každý zdieľaný súbor získa čistú, trvalú URL adresu na priame stiahnutie, takže príjemcovia si ho stiahnu bez navigácie cez webové rozhranie alebo prihlásenia sa.
Prečo spustiť PicoShare na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Odporúčané umiestnenie servera:
Kontrola...
Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.
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