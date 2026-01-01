Nasadenie MindsDB inštaláciou jedným kliknutím.
AI platforma, ktorá vám umožňuje vytvárať a dopytovať modely strojového učenia z vašich databáz pomocou štandardného SQL.
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S čím sa dá postaviť MindsDB
MindsDB je open-source AI platforma, ktorá prináša strojové učenie priamo do vašej existujúcej databázovej infraštruktúry prostredníctvom SQL. Namiesto vytvárania samostatných ML pipelineov, vytvárate, trénujete a dopytujete prediktívne modely so štandardnou SQL syntaxou proti vašim dátam z PostgreSQL, MySQL alebo MongoDB. Podporuje AutoML, predpovedanie časových radov, klasifikáciu a integrácie s OpenAI, Hugging Face a ďalšími poskytovateľmi AI.
Nasadenie MindsDB na vašom vlastnom VPS udržiava tréningové dáta a artefakty modelov vo vašej infraštruktúre, poskytuje vyhradené zdroje pre trénovanie modelov a eliminuje cloudové náklady za predikciu – čím sprístupňuje AI dátovým tímom za predvídateľné fixné náklady.
Kľúčové vlastnosti MindsDB
ML na báze SQL
Vytvárajte a dopytujte modely strojového učenia pomocou štandardného SQL – nevyžadujú sa žiadne frameworky Pythonu ani samostatné ML pipeline.
AutoML systém
Automatizovaná tvorba príznakov a výber modelu znižuje potrebnú odbornosť na nasadenie presných prediktívnych modelov.
Viacdatabázová podpora
Pripojte sa k PostgreSQL, MySQL, MongoDB a ďalším, aby ste mohli trénovať modely priamo na vašich existujúcich produkčných dátach.
Integrácie modelov AI
Integrujte OpenAI, Hugging Face a ďalších poskytovateľov na pridanie NLP poháňaného GPT a vlastných možností AI prostredníctvom SQL.
Predpovedanie časových radov
Vytvárajte modely predpovedania dopytu, detekcie anomálií a predikcie zásob bez špecializovaných znalostí ML.
Prečo spustiť MindsDB na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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