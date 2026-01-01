Nasadenie Tolgee jedným kliknutím.
Open-source lokalizačná platforma s kontextovým editorom a integráciami SDK na preklad aplikácií do viacerých jazykov.
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S čím sa dá postaviť Tolgee
Tolgee je open-source platforma na lokalizáciu a správu prekladov, ktorá umožňuje vývojovým tímom spravovať všetky kľúče prekladov ich aplikácií na jednom mieste. Jej výnimočnou funkciou je kontextové úpravy — prekladatelia môžu upravovať reťazce priamo v bežiacej aplikácii bez toho, aby sa dotkli súborov kódu.
Vlastné hostovanie Tolgee na VPS udržuje všetky prekladové dáta pod vašou kontrolou a eliminuje poplatky za reťazec alebo za používateľa, ktoré sú bežné pri SaaS alternatívach. SDK pre React, Angular, Vue a iné frameworky sa integrujú priamo s platformou a REST API podporuje automatizáciu CI/CD pipeline.
Kľúčové vlastnosti Tolgee
Úprava v kontexte
Prekladatelia môžu upravovať reťazce priamo vo vašom živom rozhraní aplikácie, čím sa eliminuje potreba prehľadávať súbory s kľúčmi.
Viacjazyčná správa
Spravujte všetky prekladové kľúče a ich hodnoty naprieč každým cieľovým jazykom z jedného organizovaného ovládacieho panela.
Framework SDK
Oficiálne SDK pre React, Angular, Vue a Svelte integrujú Tolgee priamo do vášho procesu zostavovania aplikácie.
Strojový preklad
Automatické predvyplnenie prekladov pomocou Google Translate, DeepL alebo AWS Translate na urýchlenie lokalizačných pracovných postupov.
REST API a CLI
Automatizujte importy a exporty prekladov v CI/CD pipeline pomocou REST API alebo nástroja príkazového riadka.
Prečo spustiť Tolgee na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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