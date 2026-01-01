Nasadiť Open Archiver inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source archivácia e-mailov v súlade s predpismi pre Gmail, Microsoft 365, IMAP a importy PST s fulltextovým vyhľadávaním.
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S čím sa dá postaviť Open Archiver
Open Archiver je samoobslužná platforma na archiváciu e-mailov v súlade s predpismi, ktorá prijíma správy z Gmailu, Microsoft 365, generických IMAP serverov a hromadných súborov PST alebo MBOX do lokálneho archívu odolného voči manipulácii. E-maily sú uložené v štandardnom formáte .eml, deduplikované, šifrované v pokoji a indexované pomocou Meilisearch s analýzou príloh Apache Tika, takže každé slovo v súboroch PDF, dokumentoch Word a tabuľkách sa stane okamžite vyhľadateľným.
Samoobslužné hostovanie Open Archiver uchováva každú správu, prílohu a prístupový denník na vašej vlastnej infraštruktúre, pričom stále spĺňa požiadavky na uchovávanie, právne zadržanie a audit, na ktorých závisia regulované odvetvia. Haše súborov detekujú manipuláciu, retenčné politiky automatizujú správu životného cyklu a nemenná auditná stopa zaznamenáva každý prístup.
Kľúčové vlastnosti Open Archiver
Univerzálne prijímanie e-mailov
Pripojte sa k službám Gmail, Microsoft 365, generickým poštovým schránkam IMAP, archívom PST, súborom MBOX alebo komprimovaným exportom .eml pre jednorazové migrácie a nepretržitú synchronizáciu v reálnom čase.
Vyhľadať v prílohách
Meilisearch indexuje každé telo e-mailu, zatiaľ čo Apache Tika extrahuje text z PDF, DOCX, XLSX a iných príloh, aby sa vyhľadávania dostali do vnútra dokumentov.
Úložisko odolné proti neoprávnenej manipulácii
Každý archivovaný e-mail a príloha je hašovaný pri príjme, šifrovaný v pokoji a overený správou o integrite, takže akákoľvek modifikácia je okamžite zistená.
Uchovávanie a auditná stopa
Granulované politiky uchovávania automatizujú správu životného cyklu, zatiaľ čo nemenný auditný záznam zaznamenáva, kto k akým správam kedy pristupoval pre vykazovanie súladu.
Zásuvné úložisko
Ukladajte archivované e-maily na lokálny súborový systém VPS alebo na akýkoľvek backend objektového úložiska kompatibilný s S3, ako napríklad AWS S3 alebo MinIO, bez zmeny nasadenia.
Rekonštrukcia vlákna
Objavovanie konverzácií zoskupuje odpovede a preposlané správy do kompletných vlákien, aby vyšetrovatelia mohli v jednom zobrazení skontrolovať úplný kontext akejkoľvek správy.
Prečo spustiť Open Archiver na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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