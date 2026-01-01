Nasaďte KeeWeb jednoklikovou inštaláciou.
Open-source, webový správca hesiel plne kompatibilný s databázami KeePass.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť KeeWeb
KeeWeb je bezplatný správca hesiel s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý beží výhradne v prehliadači a je plne kompatibilný s formátom KeePass (.kdbx). Umožňuje vám otvárať a spravovať vaše existujúce trezory KeePass priamo z prehliadača bez akýchkoľvek doplnkov alebo natívneho klienta — váš trezor zostáva pod vašou kontrolou vo vašom vlastnom úložisku.
Vlastné hostovanie KeeWeb na vašom VPS znamená, že môžete pristupovať k svojim heslám z akéhokoľvek zariadenia s prehliadačom, pričom samotná aplikácia zostáva súkromná a nezávislá od cloudových služieb tretích strán. Súbory trezoru sa nikdy neposielajú na žiadny server; otvárajú sa a dešifrujú na strane klienta vo vašom prehliadači.
Kľúčové vlastnosti KeeWeb
KeePass kompatibilita
Otvorte a upravte akýkoľvek súbor .kdbx vytvorený programom KeePass, KeePassXC alebo akoukoľvek inou aplikáciou kompatibilnou s KeePass, bez konverzie.
Klientska bezpečnosť
Všetko dešifrovanie trezoru prebieha vo vašom prehliadači — vaše hlavné heslo a obsah trezoru nikdy neopustia vaše zariadenie ani sa nedostanú na server.
Viaceré úložné backendy
Načítajte trezory z lokálnych súborov, z Dropboxu, Disku Google, OneDrive alebo z akéhokoľvek vzdialeného úložiska kompatibilného s WebDAV.
Podpora pluginov
Rozšírte KeeWeb pomocou komunitných pluginov pre témy, vlastné polia, generovanie OTP a ďalšie integrácie.
Multiplatformový prístup
Získajte prístup k svojim heslám z akéhokoľvek zariadenia s moderným prehliadačom — nevyžaduje sa žiadna natívna inštalácia na stolných počítačoch ani mobilných zariadeniach.
Prečo spustiť KeeWeb na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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