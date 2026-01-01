Nasadiť Prometheus jedným kliknutím.
Sada open-source monitorovacích nástrojov schválená CNCF, ktorá sa stala priemyselným štandardom pre zber cloud-natívnych metrík a upozorňovanie.
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S čím sa dá postaviť Prometheus
Prometheus zhromažďuje časové metriky z vašej infraštruktúry a aplikácií prostredníctvom pull-based HTTP modelu, ukladá ich v efektívnej lokálnej TSDB a sprístupňuje PromQL — výkonný dotazovací jazyk na krájanie, agregáciu a upozorňovanie na akúkoľvek metriku. Vyvinutý v rámci CNCF popri Kubernetes, je to monitorovacia platforma zvolená tímami DevOps v spoločnostiach ako GitLab, DigitalOcean a Uber.
Spustenie Promethea na vašom vlastnom VPS vám poskytuje neobmedzené prijímanie metrík za pevnú cenu, úplnú kontrolu nad intervalmi zberu a retenčnými obdobiami a natívnu integráciu s Grafanou, Alertmanagerom a stovkami komunitných exportérov — bez cloudových poplatkov za metriku alebo obmedzení vzorkovania dát.
Kľúčové vlastnosti Prometheus
PromQL Dotazovací jazyk
Flexibilný funkčný dotazovací jazyk vám umožňuje agregovať, transformovať a upozorňovať na akúkoľvek kombináciu metrík naprieč celou vašou infraštruktúrou v reálnom čase.
Zber riadený vyžiadaním
Prometheus zbiera metriky z HTTP koncových bodov podľa konfigurovateľného plánu, čo uľahčuje pridávanie nových cieľov bez zmeny monitorovanej aplikácie.
Objavovanie služieb
Natívne integrácie s Kubernetes, Consul, EC2 a ďalšie automaticky objavujú a monitorujú nové služby, keď sa spúšťajú bez manuálnej konfigurácie.
Pravidlá upozornení
Definujte pravidlá upozornení založené na prahoch a trendoch, ktoré smerujú upozornenia cez Alertmanager do Slacku, PagerDuty, e-mailu alebo na akýkoľvek koncový bod webhooku.
Grafana integrácia
Prometheus je predvolený dátový zdroj pre Grafana, ktorý umožňuje bohaté dashboardy, tepelné mapy a vizualizáciu všetkých vašich metrík s minimálnym nastavením.
Prečo spustiť Prometheus na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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