Nasaďte OmniTools jednoklikovou inštaláciou.
Samoobslužná webová sada nástrojov s viac ako 80 nástrojmi na úpravu obrázkov, manipuláciu s PDF, konverziu videa a transformáciu dát.
Vyberte si VPS plán pre OmniTools
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť OmniTools
OmniTools konsoliduje viac ako 80 nástrojov založených na prehliadači do jednej samoobslužnej aplikácie, čím eliminuje potrebu navštevovať viacero roztrúsených online konverzných stránok. Úprava obrázkov, zlučovanie PDF, orezávanie videí, formátovanie JSON, generovanie QR kódov a ďalšie sú k dispozícii z jedného konzistentného rozhrania bez obmedzení veľkosti súborov alebo prémiových platených brán.
Pretože všetko spracovanie prebieha priamo v prehliadači, žiadne súbory sa nikdy nenahrávajú na server. Samoobslužné hostovanie OmniTools znamená, že citlivé dokumenty zostávajú vo vašej sieti, váš tím získa čistý nástroj bez reklám prístupný z akéhokoľvek zariadenia a eliminujete riziká ochrany súkromia verejných konverzných webových stránok.
Kľúčové vlastnosti OmniTools
Spracovanie na strane prehliadača
Všetky operácie so súbormi prebiehajú lokálne v prehliadači – nič sa nenahráva na server, čím sa zachováva súkromie citlivých dokumentov.
Obrázok a Nástroje PDF
Zmeniť veľkosť, konvertovať a komprimovať obrázky; zlúčiť, rozdeliť a anotovať PDF bez inštalácie desktopového softvéru.
Video a Audio Nástroje
Orezať videá, extrahovať zvukové stopy a konvertovať do formátu GIF priamo v prehliadači.
Vývojárske dátové nástroje
Formátujte JSON, konvertujte medzi CSV a JSON, validujte XML a kódujte alebo dekódujte URL na jednom mieste.
Žiadne reklamy ani platobné brány
Vlastný hosting poskytuje čisté, nerušené rozhranie so všetkými 80+ nástrojmi plne dostupnými bez dodatočných nákladov.
Prečo spustiť OmniTools na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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