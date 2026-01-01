Nasadiť Firefox inštaláciou jedným kliknutím.
Samoobslužný prehliadač Firefox prístupný z akéhokoľvek zariadenia prostredníctvom webového rozhrania, s trvalými záložkami, rozšíreniami a nastaveniami.
Vyberte si VPS plán pre Firefox
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Firefox
Firefox v Docker spúšťa plnohodnotný prehliadač na vašom VPS a streamuje ho do akéhokovek moderného webového prehliadača prostredníctvom webového GUI. To vám poskytuje izolované prostredie na prehliadanie, ktoré chráni vaše lokálne zariadenia, maskuje vašu domácu IP adresu a umožňuje vám udržiavať konzistentný profil prehliadania — doplnený o záložky, heslá a rozšírenia — prístupný odkiaľkoľvek na svete.
Vlastné hostovanie Firefoxu na vašom VPS znamená, že vaše relácie prehliadania nikdy nie sú spracovávané prostredníctvom komerčnej služby vzdialenej plochy, čo poskytuje bezpečnostným výskumníkom, používateľom dbajúcim na súkromie a vzdialeným tímom súkromný, vždy dostupný prehliadač pod ich vlastnou kontrolou.
Kľúčové vlastnosti Firefox
Izolované prehliadacie prostredie
Prehliadajte z IP adresy VPS namiesto vášho lokálneho pripojenia, čím ochránite váš lokálny systém pred webovými hrozbami a zamaskujete vašu domácu adresu.
Trvalý profil
Záložky, história, heslá a nainštalované rozšírenia prežijú reštarty kontajnera, poskytujúc vám zakaždým konzistentný zážitok z prehliadania.
Prístup z akéhokoľvek zariadenia
Otvorte si vašu reláciu prehliadača v akomkoľvek modernom webovom prehliadači – nie je potrebná žiadna inštalácia softvéru ani klient VNC na pristupujúcom zariadení.
Podpora rozšírení
Nainštalujte si akékoľvek rozšírenie pre Firefox, vrátane blokovačov reklám, správcov hesiel a nástrojov na ochranu súkromia, rovnako ako by ste to urobili pri lokálnej inštalácii prehliadača Firefox.
Streamovanie zvuku
Webový zvuk je predvolene povolený, aby ste mohli prehrávať médiá, pozerať videá a používať webové hlasové aplikácie prostredníctvom vzdialenej relácie.
Prečo spustiť Firefox na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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