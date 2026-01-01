Nainštalujte GIMP jedným kliknutím.
Profesionálny open-source editor obrázkov prístupný z akéhokoľvek prehliadača prostredníctvom rozhrania vzdialenej plochy.
Vyberte si VPS plán pre GIMP
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť GIMP
GIMP (GNU Image Manipulation Program) je bezplatný, open-source editor rastrovej grafiky so súborom funkcií porovnateľným s komerčnými nástrojmi. Zvláda retušovanie fotografií, korekciu farieb, kompozíciu založenú na vrstvách, digitálnu maľbu a grafický dizajn v jedinej aplikácii. Táto šablóna spúšťa GIMP v desktopovom prostredí prístupnom cez prehliadač prostredníctvom KasmVNC, takže vaše kompletné editačné prostredie je dostupné z akéhokoľvek zariadenia bez lokálnej inštalácie.
Hostovanie GIMP na VPS znamená, že vaše vlastné štetce, skripty a projektové súbory sú vždy dostupné z akéhokoľvek počítača. Vyhradené zdroje CPU a RAM zvládajú veľké plátna a dávkové exportné úlohy, ktoré by zaťažili lokálne zariadenie s nízkymi špecifikáciami.
Kľúčové vlastnosti GIMP
Prístup cez prehliadač
Získajte prístup k plnohodnotnému pracovnému priestoru GIMP z akéhokoľvek moderného prehliadača prostredníctvom KasmVNC – nevyžaduje sa žiadna lokálna inštalácia na žiadnom zariadení.
Pokročilé retušovacie nástroje
Profesionálne retušovanie fotografií, korekcia farieb, mapovanie tónov a nástroje na opravu pre fotografov a dizajnérov.
Kompozícia vrstiev
Vrstvové úpravy s maskami, režimami prelínania a zoskupovaním pre zložité obrazové kompozície.
Skriptovacia automatizácia
Skriptovanie Script-Fu a Python-Fu automatizuje opakujúce sa úlohy a umožňuje dávkové spracovanie veľkých súborov obrázkov.
Široká podpora formátov
Otvárajte, upravujte a exportujte stovky formátov súborov vrátane PSD, TIFF, WebP a RAW bez konverzných nástrojov.
Prečo spustiť GIMP na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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