Nasaďte October CMS jednoklikovou inštaláciou.
Samohostovaný PHP CMS postavený na frameworku Laravel na tvorbu moderných, flexibilných webových stránok a webových aplikácií.
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S čím sa dá postaviť October CMS
October CMS je moderný systém na správu obsahu (CMS) postavený na PHP frameworku Laravel. Navrhnutý pre vývojárov aj obsahové tímy, kombinuje čisté backendové rozhranie s výkonnou architektúrou tém a pluginov, čo uľahčuje vytváranie vlastných webových stránok a webových aplikácií akejkoľvek zložitosti.
Vlastné hostovanie October CMS na vašom VPS vám dáva plné vlastníctvo vášho obsahu, tém a pluginov bez poplatkov za jednotlivé stránky alebo závislosti na dodávateľovi. S podporou pre MySQL a MariaDB, bohatým ekosystémom komunitných pluginov a kódom priateľským k vývojárom sa prispôsobí všetkému od jednoduchých blogov až po sofistikované viacstránkové platformy.
Kľúčové vlastnosti October CMS
Laravel Základ
Postavené na PHP frameworku Laravel, ponúkajúce Eloquent ORM, Artisan CLI a známe konvencie, ktoré zjednodušujú prispôsobenie a rozšírenie pre vývojárov PHP.
Ekosystém pluginov
Rozšírte funkčnosť pomocou komunitných a oficiálnych pluginov pokrývajúcich formuláre, SEO, galérie a autentifikáciu bez písania vlastného kódu.
Vizuálny Backend Editor
Spravujte stránky, rozloženia, čiastkové prvky a bloky obsahu prostredníctvom intuitívneho rozhrania backendu bez priamej úpravy súborov na serveri.
Flexibilný systém tém
Vytvárajte alebo prispôsobujte témy pomocou Twig šablónovania a konfigurácií komponentov definovaných v YAML, ktoré čisto oddeľujú prezentáciu od aplikačnej logiky.
Bezhlavé API obsahu
Sprístupnite obsah prostredníctvom koncových bodov REST API na pohon bezhlavých front-endov popri tradičných stránkach vykresľovaných serverom z tej istej inštalácie.
Prečo spustiť October CMS na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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