Nasaďte Owncast jedným kliknutím.
Samoobslužný server pre živé vysielanie a chat – vysielajte živé video podľa vašich vlastných podmienok bez spoliehania sa na Twitch alebo YouTube.
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S čím sa dá postaviť Owncast
Owncast je bezplatný, open-source samoobslužný server na živé vysielanie a chat, ktorý vám dáva plnú kontrolu nad vašimi vysielaniami. Nahrádza komerčné platformy ako Twitch alebo YouTube Live vaším vlastným vyhradeným streamom, kde si nastavujete pravidlá, vlastníte vzťah s publikom a uchovávate všetok obsah a údaje o divákoch na vlastnom serveri.
Kompatibilný so štandardným softvérom na vysielanie RTMP, ako sú OBS, Streamlabs a XSplit, Owncast funguje s nástrojmi, ktoré streameri už poznajú. Integruje sa tiež s Fediverse prostredníctvom ActivityPub, čo umožňuje používateľom na Mastodone a iných decentralizovaných platformách sledovať a dostávať upozornenia, keď začnete vysielať naživo – bez toho, aby si museli vytvárať účet na vašej stránke.
Kľúčové vlastnosti Owncast
RTMP vysielanie
Pripojte sa priamo z OBS, Streamlabs alebo akéhokoľvek enkodéra kompatibilného s RTMP — nevyžadujú sa žiadne proprietárne doplnky ani zmeny softvéru.
Vstavaný živý chat
Integrovaný chat v reálnom čase umožňuje divákom interagovať počas vášho streamu bez potreby widgetov tretích strán alebo externých chatových služieb.
Integrácia Fediverse
Podpora ActivityPub umožňuje používateľom Mastodonu a iných sietí Fediverse sledovať váš stream a prijímať upozornenia o začatí vysielania, čím rozširuje váš dosah na decentralizovaných sieťach.
Vlastná značka
Nastavte si vlastné meno, logo, popis a odkazy na sociálne siete, aby vaša stránka streamu odrážala vašu identitu, nie generickú šablónu platformy.
Nahrávanie streamu
Voliteľne uložte vysielania lokálne pre prehrávanie na požiadanie, čím divákom poskytnete prístup k vášmu obsahu aj po skončení živého prenosu.
Prečo spustiť Owncast na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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