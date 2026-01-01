Nasaďte SolidInvoice inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source fakturačná aplikácia založená na Symfony pre živnostníkov a malé podniky na správu klientov, cenových ponúk a platieb.
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S čím sa dá postaviť SolidInvoice
SolidInvoice je open-source aplikácia na fakturáciu postavená na frameworku Symfony, navrhnutá pre freelancerov, konzultantov a malé podniky, ktoré potrebujú čistý, cielený nástroj na fakturáciu bez mesačných poplatkov za SaaS. Pokrýva celý pracovný postup od cenovej ponuky po platbu: spravujte klientov a kontakty, posielajte cenové ponuky, ktoré sa premenia na faktúry, sledujte platby a konfigurujte dane a meny tak, aby zodpovedali vašej jurisdikcii.
Vlastné hostovanie SolidInvoice na vašom vlastnom VPS uchováva záznamy klientov, históriu faktúr a platobné údaje na infraštruktúre, ktorú ovládate – žiadne ceny za používateľa, žiadne poplatky za faktúru a žiadny prístup tretích strán k citlivým finančným informáciám. Sprievodca prvým spustením vás prevedie nastavením databázy a vytvorením počiatočného administrátorského účtu a pribalená služba MySQL ukladá všetky transakčné údaje za HTTPS spravovaným Traefikom už od prvého nasadenia.
Kľúčové vlastnosti SolidInvoice
Cenové ponuky a faktúry
Vystavujte profesionálne cenové ponuky, ktoré sa jedným kliknutím premenia na faktúry, čím sa eliminuje duplicitné zadávanie údajov v rámci pracovného postupu od predaja po fakturáciu.
Správa klientov
Sledujte klientov, kontakty a kreditné zostatky v centrálnom adresári s históriou faktúr pre každého klienta a neuhradenými zostatkami.
Opakované faktúry
Naplánujte opakované faktúry pre klientov s paušálom a fakturáciu predplatného, s automatickým generovaním v cykle, ktorý definujete.
Sledovanie platieb
Zaznamenávajte čiastočné a úplné platby proti faktúram so vstavanou podporou pre pripojiteľné platobné brány, ako sú Stripe a PayPal.
Viacmenové a daň
Fakturujte medzinárodným klientom v ich miestnej mene a konfigurujte viacero daňových sadzieb na spravovanie DPH, GST a regionálnych daňových štruktúr.
Postavené na Symfony
Poháňané zrelým PHP frameworkom Symfony, poskytujúce stabilný, rozšíriteľný základ s dlhodobou históriou údržby.
Prečo spustiť SolidInvoice na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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