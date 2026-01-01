Nasaďte Big-AGI jedným kliknutím.
Profesionálny viacmodelový pracovný priestor AI, ktorý podporuje viac ako 500 modelov od viac ako 20 poskytovateľov, so vstavaným paralelným porovnávaním modelov.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Big-AGI
Big-AGI je open-source AI pracovný priestor vytvorený pre profesionálov, ktorí potrebujú serióznu kontrolu nad svojimi interakciami s AI. Pripojte svoje vlastné API kľúče pre OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral a 15+ ďalších poskytovateľov na prístup k viac ako 500 modelom z jedného rozhrania — bez sprostredkovateľských prirážok a bez poplatkov za predplatné platformy nad rámec toho, čo platíte priamo svojim poskytovateľom.
Jeho charakteristická funkcia Beam spúšťa rovnakú výzvu naprieč viacerými modelmi súčasne a inteligentne spája najlepšie odpovede, čím výrazne znižuje halucinácie pri úlohách s vysokými stávkami. Vlastné hostovanie na vašom vlastnom VPS udržuje každú konverzáciu a API kľúč úplne súkromné, s voliteľnou základnou autentifikáciou HTTP na zabezpečenie tímového prístupu.
Kľúčové vlastnosti Big-AGI
Beam Viacmodelový
Spustite akúkoľvek výzvu naprieč viacerými modelmi AI paralelne a zlúčte najlepšie odpovede – čím sa znižujú halucinácie pri komplexných alebo vysoko rizikových úlohách.
500+ modelov
Pripojte OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter a 15+ ďalších poskytovateľov prostredníctvom jedného rozhrania pomocou vlastných API kľúčov.
Prvotne lokálna ochrana osobných údajov
Konverzácie a nastavenia sú uložené v prehliadači, nie na serveri — vaše dáta nikdy neopúšťajú vašu vlastnú infraštruktúru.
Vyhľadávanie na webe a Citácie
Vyhľadávajte na webe v rámci akéhokoľvek chatu a získajte odpovede s citáciami zdrojov, používajúce Google Custom Search alebo iných nakonfigurovaných poskytovateľov.
Riadenie prístupu
Chráňte svoju samostatne hostovanú inštanciu pomocou HTTP Basic Auth, aby len autorizovaní používatelia mali prístup k vašim kľúčom API a histórii konverzácií.
Prečo spustiť Big-AGI na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
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