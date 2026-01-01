Zľava až do výšky 69 % na Big-AGI

Nasaďte Big-AGI jedným kliknutím.

Profesionálny viacmodelový pracovný priestor AI, ktorý podporuje viac ako 500 modelov od viac ako 20 poskytovateľov, so vstavaným paralelným porovnávaním modelov.

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Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  € /mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasaďte Big-AGI jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre Big-AGI

69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Big-AGI

Big-AGI je open-source AI pracovný priestor vytvorený pre profesionálov, ktorí potrebujú serióznu kontrolu nad svojimi interakciami s AI. Pripojte svoje vlastné API kľúče pre OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral a 15+ ďalších poskytovateľov na prístup k viac ako 500 modelom z jedného rozhrania — bez sprostredkovateľských prirážok a bez poplatkov za predplatné platformy nad rámec toho, čo platíte priamo svojim poskytovateľom.

Jeho charakteristická funkcia Beam spúšťa rovnakú výzvu naprieč viacerými modelmi súčasne a inteligentne spája najlepšie odpovede, čím výrazne znižuje halucinácie pri úlohách s vysokými stávkami. Vlastné hostovanie na vašom vlastnom VPS udržuje každú konverzáciu a API kľúč úplne súkromné, s voliteľnou základnou autentifikáciou HTTP na zabezpečenie tímového prístupu.

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Kľúčové vlastnosti Big-AGI

Beam Viacmodelový

Spustite akúkoľvek výzvu naprieč viacerými modelmi AI paralelne a zlúčte najlepšie odpovede – čím sa znižujú halucinácie pri komplexných alebo vysoko rizikových úlohách.

500+ modelov

Pripojte OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter a 15+ ďalších poskytovateľov prostredníctvom jedného rozhrania pomocou vlastných API kľúčov.

Prvotne lokálna ochrana osobných údajov

Konverzácie a nastavenia sú uložené v prehliadači, nie na serveri — vaše dáta nikdy neopúšťajú vašu vlastnú infraštruktúru.

Vyhľadávanie na webe a Citácie

Vyhľadávajte na webe v rámci akéhokoľvek chatu a získajte odpovede s citáciami zdrojov, používajúce Google Custom Search alebo iných nakonfigurovaných poskytovateľov.

Riadenie prístupu

Chráňte svoju samostatne hostovanú inštanciu pomocou HTTP Basic Auth, aby len autorizovaní používatelia mali prístup k vašim kľúčom API a histórii konverzácií.

Prečo spustiť Big-AGI na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Gad Iradufasha
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30-dňová záruka vrátenia peňazí

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