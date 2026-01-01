Nasaďte Starbase 80 jednoklikovou inštaláciou.
Ľahká, rýchla domovská stránka servera na organizovanie odkazov na vaše samoobslužné kontajnery a služby.
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S čím sa dá postaviť Starbase 80
Starbase 80 je minimálna, bleskurýchla úvodná stránka servera pre prostredia Docker. Vykresľuje plne statickú HTML domovskú stránku z jednoduchého konfiguračného súboru JSON, s nulovým JavaScriptom v prehliadači – stránky sa načítavajú okamžite bez réžie frameworku. Vzhľad si môžete prispôsobiť pomocou premenných prostredia, ktoré ovládajú názov, logo, farby pozadia, tmavý režim a správanie odkazov.
Na rozdiel od dashboardov náročných na integráciu, Starbase 80 nevyžaduje žiadne API tokeny, žiadny sieťový prístup k vašim kontajnérom a žiadnu priebežnú údržbu – len súbor JSON s vašimi odkazmi a ikonami. Podporuje Dashboard Icons, Material Design ikony a selfh.st ikony hneď po vybalení, čo uľahčuje vytvorenie vyleštenej, značkovej domovskej stránky pre akékoľvek samo-hostované nastavenie.
Kľúčové vlastnosti Starbase 80
Okamžité načítanie stránok
Starbase 80 vyžaruje čistý statický HTML bez JavaScriptu na strane klienta, takže sa vaša domovská stránka načíta v priebehu milisekúnd bez ohľadu na zaťaženie servera.
Konfigurácia riadená JSON
Definujte všetky svoje služby, kategórie, ikony a odkazy v jednom súbore config.json – žiadna databáza, žiadny editor UI, žiadne migrácie.
Bohatá podpora ikon
Použite Dashboard Icons, Material Design icons alebo ikony selfh.st podľa názvu, alebo poskytujte vlastné obrazové súbory z pripojeného priečinka.
Vstavaný tmavý režim
Automatický tmavý režim prispôsobujúci sa OS s konfigurovateľnými farbami pozadia pre svetlé aj tmavé témy pomocou farebných hodnôt Tailwind alebo hexadecimálnych kódov.
Žiadny prístup ku kontajnerom
Nevyžaduje sa žiadny Docker socket a žiadne integrácie API – Starbase 80 je čistý spúšťač odkazov bez prístupu na čítanie k vašim spusteným kontajnerom.
Prečo spustiť Starbase 80 na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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