Zľava až do výšky 69 % na Starbase 80

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Ľahká, rýchla domovská stránka servera na organizovanie odkazov na vaše samoobslužné kontajnery a služby.

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5,49/mes.
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Nasaďte Starbase 80 jednoklikovou inštaláciou.

Vyberte si VPS plán pre Starbase 80

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KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Starbase 80

Starbase 80 je minimálna, bleskurýchla úvodná stránka servera pre prostredia Docker. Vykresľuje plne statickú HTML domovskú stránku z jednoduchého konfiguračného súboru JSON, s nulovým JavaScriptom v prehliadači – stránky sa načítavajú okamžite bez réžie frameworku. Vzhľad si môžete prispôsobiť pomocou premenných prostredia, ktoré ovládajú názov, logo, farby pozadia, tmavý režim a správanie odkazov.

Na rozdiel od dashboardov náročných na integráciu, Starbase 80 nevyžaduje žiadne API tokeny, žiadny sieťový prístup k vašim kontajnérom a žiadnu priebežnú údržbu – len súbor JSON s vašimi odkazmi a ikonami. Podporuje Dashboard Icons, Material Design ikony a selfh.st ikony hneď po vybalení, čo uľahčuje vytvorenie vyleštenej, značkovej domovskej stránky pre akékoľvek samo-hostované nastavenie.

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Kľúčové vlastnosti Starbase 80

Okamžité načítanie stránok

Starbase 80 vyžaruje čistý statický HTML bez JavaScriptu na strane klienta, takže sa vaša domovská stránka načíta v priebehu milisekúnd bez ohľadu na zaťaženie servera.

Konfigurácia riadená JSON

Definujte všetky svoje služby, kategórie, ikony a odkazy v jednom súbore config.json – žiadna databáza, žiadny editor UI, žiadne migrácie.

Bohatá podpora ikon

Použite Dashboard Icons, Material Design icons alebo ikony selfh.st podľa názvu, alebo poskytujte vlastné obrazové súbory z pripojeného priečinka.

Vstavaný tmavý režim

Automatický tmavý režim prispôsobujúci sa OS s konfigurovateľnými farbami pozadia pre svetlé aj tmavé témy pomocou farebných hodnôt Tailwind alebo hexadecimálnych kódov.

Žiadny prístup ku kontajnerom

Nevyžaduje sa žiadny Docker socket a žiadne integrácie API – Starbase 80 je čistý spúšťač odkazov bez prístupu na čítanie k vašim spusteným kontajnerom.

Prečo spustiť Starbase 80 na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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