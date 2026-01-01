Zľava až do výšky 69 % na DenoKV

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Silne konzistentná databáza kľúč-hodnota vytvorená tímom Deno s transakciami ACID a natívnym rozhraním API pre JavaScript.

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Nasadiť DenoKV jednoklikovou inštaláciou.

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Miesto na disku NVMe: 100 GB
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Šírka pásma: 16 TB
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RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť DenoKV

DenoKV je moderná databáza kľúč-hodnota, ktorú vytvorili tvorcovia Deno, ponúkajúca silne konzistentné úložisko so zárukami transakcií ACID a natívne JavaScriptové API, ktoré sa prirodzene integruje do aplikácií Deno. Podporuje atomické operácie, sekundárne indexy, automatické verzovanie a efektívne spracovanie malých metadát aj veľkých binárnych objektov — všetko podporené úložiskovým enginom SQLite pre spoľahlivú perzistenciu.

Vlastné hostovanie DenoKV na vašom VPS vám poskytuje predvídateľný výkon a náklady v porovnaní so spravovanými databázovými službami, úplnú kontrolu nad vašou dátovou vrstvou a autentifikáciu založenú na tokenoch na zabezpečenie prístupu. Je to ideálne úložisko pre aplikácie Deno, ktoré potrebujú spoľahlivé úložisko kľúč-hodnota bez závislosti na dodávateľovi alebo premenlivých cien cloudu.

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Kľúčové vlastnosti DenoKV

ACID Transakcie

Zaručuje atomicitu, konzistenciu, izoláciu a trvácnosť pre všetky operácie, vďaka čomu je bezpečné na ukladanie kritického stavu aplikácie.

JavaScript-natívne API

Navrhnuté špeciálne pre Deno s idiomatickým asynchrónnym API, ktoré sa prirodzene integruje do existujúcich aplikácií Deno a projektov Deno Deploy.

Atómové viackľúčové operácie

Vykonajte podmienené operácie čítania-úpravy-zápisu naprieč viacerými kľúčmi v rámci jednej atómovej transakcie, umožňujúc správu stavu bez podmienok pretekov.

Sekundárne indexy

Definujte sekundárne indexy na vašich dátach, aby ste umožnili efektívne vyhľadávanie nad rámec primárneho kľúča bez externej dotazovacej infraštruktúry.

Zabezpečenie na základe tokenov

Zabezpečuje všetok prístup k databáze pomocou vygenerovaného prístupového tokenu, čím zabraňuje neoprávneným pripojeniam k úložisku kľúč-hodnota.

Prečo spustiť DenoKV na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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