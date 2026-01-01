Nasadiť DenoKV jednoklikovou inštaláciou.
Silne konzistentná databáza kľúč-hodnota vytvorená tímom Deno s transakciami ACID a natívnym rozhraním API pre JavaScript.
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S čím sa dá postaviť DenoKV
DenoKV je moderná databáza kľúč-hodnota, ktorú vytvorili tvorcovia Deno, ponúkajúca silne konzistentné úložisko so zárukami transakcií ACID a natívne JavaScriptové API, ktoré sa prirodzene integruje do aplikácií Deno. Podporuje atomické operácie, sekundárne indexy, automatické verzovanie a efektívne spracovanie malých metadát aj veľkých binárnych objektov — všetko podporené úložiskovým enginom SQLite pre spoľahlivú perzistenciu.
Vlastné hostovanie DenoKV na vašom VPS vám poskytuje predvídateľný výkon a náklady v porovnaní so spravovanými databázovými službami, úplnú kontrolu nad vašou dátovou vrstvou a autentifikáciu založenú na tokenoch na zabezpečenie prístupu. Je to ideálne úložisko pre aplikácie Deno, ktoré potrebujú spoľahlivé úložisko kľúč-hodnota bez závislosti na dodávateľovi alebo premenlivých cien cloudu.
Kľúčové vlastnosti DenoKV
ACID Transakcie
Zaručuje atomicitu, konzistenciu, izoláciu a trvácnosť pre všetky operácie, vďaka čomu je bezpečné na ukladanie kritického stavu aplikácie.
JavaScript-natívne API
Navrhnuté špeciálne pre Deno s idiomatickým asynchrónnym API, ktoré sa prirodzene integruje do existujúcich aplikácií Deno a projektov Deno Deploy.
Atómové viackľúčové operácie
Vykonajte podmienené operácie čítania-úpravy-zápisu naprieč viacerými kľúčmi v rámci jednej atómovej transakcie, umožňujúc správu stavu bez podmienok pretekov.
Sekundárne indexy
Definujte sekundárne indexy na vašich dátach, aby ste umožnili efektívne vyhľadávanie nad rámec primárneho kľúča bez externej dotazovacej infraštruktúry.
Zabezpečenie na základe tokenov
Zabezpečuje všetok prístup k databáze pomocou vygenerovaného prístupového tokenu, čím zabraňuje neoprávneným pripojeniam k úložisku kľúč-hodnota.
Prečo spustiť DenoKV na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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