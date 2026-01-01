Zľava až do výšky 69 % na Cheshire Cat AI

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Produkčný framework AI agenta so vstavaným RAG, pluginmi a volaním funkcií pre akéhokoľvek poskytovateľa LLM.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  /mes.
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Nasadiť Cheshire Cat AI v inštalácii jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Cheshire Cat AI

Cheshire Cat AI je open-source framework na vytváranie produkčných AI agentov ako mikroslužby. Namiesto spájania samostatných knižníc pre pamäť, nástroje a konverzačné formy, Cat dodáva API-first runtime so vstavaným vektorovým úložiskom Qdrant, systémom pluginov, event hookmi a volaním funkcií — takže ten istý agent môže poháňať chatbota, interný nástroj alebo asistenta pre zákazníkov z jedného backendu.

Framework je modelovo agnostický a funguje s akýmkoľvek LLM a embedderom kompatibilným s LangChain, vrátane OpenAI, Anthropic, Ollama a samo-hostovaných modelov. Samo-hosting na vašom vlastnom VPS udržuje históriu konverzácií, embeddingy a kód pluginov pod vašou plnou kontrolou, s podporou viacerých používateľov a granulárnymi povoleniami pre tímové nasadenia.

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Kľúčové vlastnosti Cheshire Cat AI

Vstavaná RAG

Integrovaná vektorová pamäť Qdrant prijíma dokumenty a automaticky vyvoláva relevantný kontext, takže agenti odpovedajú z vašich dát namiesto z generických znalostí modelu.

Systém zásuvných modulov

Vložte Python pluginy do administrátorského panela na pridanie nástrojov, hookov a konverzačných formulárov bez forkovania jadra – rozšírte správanie za behu namiesto prebudovania obrazu.

Akýkoľvek poskytovateľ LLM

Prepínajte medzi OpenAI, Anthropic, Ollama a inými modelmi kompatibilnými s LangChain z admin UI na vyváženie nákladov, latencie a rezidencie dát pre každý prípad použitia.

REST a WebSocket API

Vložte agenta do akéhokoľvek frontendu prostredníctvom prispôsobiteľného REST API alebo chatujte cez WebSocket, so samostatnými kľúčmi API pre každý prenos pre podrobné riadenie prístupu.

Konverzačné formuláre

Definujte formuláre založené na Pydanticu, ktoré vedú viacstupňové konverzácie, ako sú rezervácie alebo objednávky, čo umožňuje agentovi zbierať štruktúrované údaje pri zachovaní prirodzeného dialógu.

Prečo spustiť Cheshire Cat AI na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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