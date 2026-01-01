Nasadiť Cheshire Cat AI v inštalácii jedným kliknutím.
Produkčný framework AI agenta so vstavaným RAG, pluginmi a volaním funkcií pre akéhokoľvek poskytovateľa LLM.
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S čím sa dá postaviť Cheshire Cat AI
Cheshire Cat AI je open-source framework na vytváranie produkčných AI agentov ako mikroslužby. Namiesto spájania samostatných knižníc pre pamäť, nástroje a konverzačné formy, Cat dodáva API-first runtime so vstavaným vektorovým úložiskom Qdrant, systémom pluginov, event hookmi a volaním funkcií — takže ten istý agent môže poháňať chatbota, interný nástroj alebo asistenta pre zákazníkov z jedného backendu.
Framework je modelovo agnostický a funguje s akýmkoľvek LLM a embedderom kompatibilným s LangChain, vrátane OpenAI, Anthropic, Ollama a samo-hostovaných modelov. Samo-hosting na vašom vlastnom VPS udržuje históriu konverzácií, embeddingy a kód pluginov pod vašou plnou kontrolou, s podporou viacerých používateľov a granulárnymi povoleniami pre tímové nasadenia.
Kľúčové vlastnosti Cheshire Cat AI
Vstavaná RAG
Integrovaná vektorová pamäť Qdrant prijíma dokumenty a automaticky vyvoláva relevantný kontext, takže agenti odpovedajú z vašich dát namiesto z generických znalostí modelu.
Systém zásuvných modulov
Vložte Python pluginy do administrátorského panela na pridanie nástrojov, hookov a konverzačných formulárov bez forkovania jadra – rozšírte správanie za behu namiesto prebudovania obrazu.
Akýkoľvek poskytovateľ LLM
Prepínajte medzi OpenAI, Anthropic, Ollama a inými modelmi kompatibilnými s LangChain z admin UI na vyváženie nákladov, latencie a rezidencie dát pre každý prípad použitia.
REST a WebSocket API
Vložte agenta do akéhokoľvek frontendu prostredníctvom prispôsobiteľného REST API alebo chatujte cez WebSocket, so samostatnými kľúčmi API pre každý prenos pre podrobné riadenie prístupu.
Konverzačné formuláre
Definujte formuláre založené na Pydanticu, ktoré vedú viacstupňové konverzácie, ako sú rezervácie alebo objednávky, čo umožňuje agentovi zbierať štruktúrované údaje pri zachovaní prirodzeného dialógu.
Prečo spustiť Cheshire Cat AI na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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