Zľava až do výšky 69 % na Dragonfly

Nasadenie Dragonfly jedným kliknutím.

Vysokovýkonné, s Redisom kompatibilné dátové úložisko v pamäti, navrhnuté pre moderný hardvér, ktoré poskytuje až 25-násobne vyššiu priepustnosť ako Redis.

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5,49/mes.
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Nasadenie Dragonfly jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Dragonfly

Dragonfly je moderné dátové úložisko v pamäti, ktoré je plne kompatibilné s API Redis a Memcached, čo znamená, že akákoľvek existujúca aplikácia, ktorá používa Redis, môže prejsť na Dragonfly zmenou iba pripojovacieho reťazca. Vyvinuté od základov pre viacjadrové CPU s architektúrou „shared-nothing thread-per-core“ poskytuje Dragonfly až 25-krát vyššiu priepustnosť ako Redis na rovnakom hardvéri pri použití výrazne menšej pamäte pre rovnakú dátovú sadu.

Vlastné hostovanie Dragonfly poskytuje vašim aplikáciám vysokovýkonnú vyrovnávaciu pamäť a úložisko dátových štruktúr bez nákladov na operáciu alebo obmedzení pripojenia. Vstavaná administrátorská konzola HTTP poskytuje metriky servera a diagnostiku prístupnú z ľubovoľného prehliadača, spolu s plnou kompatibilitou s Redis CLI a každou klientskou knižnicou Redis.

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Kľúčové vlastnosti Dragonfly

Redis API Kompatibilné

Používajte ako náhradu Redis – akákoľvek aplikácia, ktorá používa klientsku knižnicu Redis, funguje s Dragonfly jednoduchou zmenou pripájacieho reťazca.

25× Redis Priepustnosť

Viacvláknová architektúra bez zdieľania plne využíva všetky jadrá CPU, poskytujúc až 25-krát viac operácií za sekundu než jednovláknový Redis na rovnakom hardvéri.

Nižšia spotreba pamäte

Nové implementácie dátových štruktúr znižujú spotrebu pamäte až o 30 % v porovnaní s Redisom pre rovnakú dátovú sadu, čo vám umožňuje uložiť viac dát na menšom VPS.

Vstavaná Administračná konzola

Administračné rozhranie HTTP na rovnakom porte poskytuje štatistiky servera, využitie pamäte a diagnostiku prístupnú priamo z prehliadača.

Kompatibilné s Memcached

Prijíma príkazy textového protokolu Memcached okrem príkazov Redis, čím sa stáva priamou náhradou pre oba systémy vyrovnávacej pamäte súčasne.

Prečo spustiť Dragonfly na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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