Nasadenie Dragonfly jedným kliknutím.
Vysokovýkonné, s Redisom kompatibilné dátové úložisko v pamäti, navrhnuté pre moderný hardvér, ktoré poskytuje až 25-násobne vyššiu priepustnosť ako Redis.
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S čím sa dá postaviť Dragonfly
Dragonfly je moderné dátové úložisko v pamäti, ktoré je plne kompatibilné s API Redis a Memcached, čo znamená, že akákoľvek existujúca aplikácia, ktorá používa Redis, môže prejsť na Dragonfly zmenou iba pripojovacieho reťazca. Vyvinuté od základov pre viacjadrové CPU s architektúrou „shared-nothing thread-per-core“ poskytuje Dragonfly až 25-krát vyššiu priepustnosť ako Redis na rovnakom hardvéri pri použití výrazne menšej pamäte pre rovnakú dátovú sadu.
Vlastné hostovanie Dragonfly poskytuje vašim aplikáciám vysokovýkonnú vyrovnávaciu pamäť a úložisko dátových štruktúr bez nákladov na operáciu alebo obmedzení pripojenia. Vstavaná administrátorská konzola HTTP poskytuje metriky servera a diagnostiku prístupnú z ľubovoľného prehliadača, spolu s plnou kompatibilitou s Redis CLI a každou klientskou knižnicou Redis.
Kľúčové vlastnosti Dragonfly
Redis API Kompatibilné
Používajte ako náhradu Redis – akákoľvek aplikácia, ktorá používa klientsku knižnicu Redis, funguje s Dragonfly jednoduchou zmenou pripájacieho reťazca.
25× Redis Priepustnosť
Viacvláknová architektúra bez zdieľania plne využíva všetky jadrá CPU, poskytujúc až 25-krát viac operácií za sekundu než jednovláknový Redis na rovnakom hardvéri.
Nižšia spotreba pamäte
Nové implementácie dátových štruktúr znižujú spotrebu pamäte až o 30 % v porovnaní s Redisom pre rovnakú dátovú sadu, čo vám umožňuje uložiť viac dát na menšom VPS.
Vstavaná Administračná konzola
Administračné rozhranie HTTP na rovnakom porte poskytuje štatistiky servera, využitie pamäte a diagnostiku prístupnú priamo z prehliadača.
Kompatibilné s Memcached
Prijíma príkazy textového protokolu Memcached okrem príkazov Redis, čím sa stáva priamou náhradou pre oba systémy vyrovnávacej pamäte súčasne.
Prečo spustiť Dragonfly na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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