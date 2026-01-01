Nasadiť WhoDB inštaláciou jedným kliknutím.
Ľahký webový prieskumník databáz pre Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis a ďalšie.
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S čím sa dá postaviť WhoDB
WhoDB je rýchly, ľahký nástroj na správu databáz, ktorý vám umožňuje prehliadať a dopytovať sa na viaceré databázové systémy prostredníctvom jediného webového rozhrania. Podporuje PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch a ClickHouse, čo z neho robí všestrannú voľbu pre vývojárov a administrátorov, ktorí pracujú s rôznorodými dátovými zásobníkmi.
WhoDB sa zameriava na jednoduchosť a rýchlosť: pripojte sa k svojim databázam priamo z UI, spúšťajte dopyty, prehliadajte tabuľky a kontrolujte dáta – nevyžaduje sa žiadna zložitá konfigurácia ani nafúknutý klientsky softvér. Voliteľne integrujte AI modely ako OpenAI alebo Ollama na generovanie dopytov z prirodzeného jazyka priamo v rozhraní.
Kľúčové vlastnosti WhoDB
Viacdatabázová podpora
Pripojte sa k PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch a ClickHouse z jedného jednotného rozhrania.
AI-asistované dotazy
Používajte OpenAI, Anthropic alebo lokálny model Ollama na generovanie dotazov SQL a NoSQL z výziev v prirodzenom jazyku priamo v editore.
Prehliadanie a úprava tabuľky
Prehliadajte, filtrujte, stránkujte a upravujte riadky naprieč tabuľkami a kolekciami, vďaka čomu sú rutinná kontrola a opravy údajov rýchle a intuitívne.
Ľahké nasadenie
Dodáva sa ako jeden kontajner Docker bez externých závislostí, takže sa spustí v priebehu sekúnd a pridáva minimálnu réžiu k vášmu VPS.
Prečo spustiť WhoDB na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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