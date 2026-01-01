Nasaďte Zabbix jedným kliknutím.
Monitorovanie podnikovej triedy s otvoreným zdrojovým kódom pre siete, servery, aplikácie a cloudové služby na jednej zjednotenej platforme.
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S čím sa dá postaviť Zabbix
Zabbix je open-source monitorovacie riešenie podnikovej triedy, ktorému dôverujú NASA, Salesforce a desaťtisíce organizácií na sledovanie stavu sietí, serverov, virtuálnych strojov, kontajnerov a cloudových služieb. Jedna inštancia Zabbix dokáže zbierať desaťtisíce metrík za sekundu prostredníctvom agentov, SNMP, IPMI, JMX, HTTP kontrol a vlastných skriptov, a následne odhaľovať anomálie prostredníctvom šablónových spúšťačov, eskalacných pravidiel a bohatých dashboardov.
Vlastné hostovanie Zabbixu na vašom vlastnom VPS udržiava každú metriku, udalosť a poverenie vo vnútri infraštruktúry, ktorú ovládate, bez licenčných poplatkov za hostiteľa alebo poplatkov za odchádzajúce dáta. Priložená databáza PostgreSQL a agent Zabbix vám poskytujú kompletný monitorovací stack pripravený na pripojenie hostiteľov hneď po dokončení nasadenia.
Kľúčové vlastnosti Zabbix
Agent a bezagentový
Zbierajte metriky prostredníctvom natívnych agentov Zabbix, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet a HTTP kontrol bez inštalácie softvéru na každom monitorovanom zariadení.
Automatické zisťovanie
Objavte hostiteľov, sieťové rozhrania, služby a virtuálne stroje automaticky a aplikujte monitorovacie šablóny bez manuálnej konfigurácie.
Flexibilné upozorňovanie
Definujte eskalacné pravidlá a posielajte upozornenia na Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, e-mail, SMS a webhooky na základe závažnosti a príjemcu.
Šablónové monitorovanie
Stovky predpripravených šablón pokrývajú databázy, webové servery, Kubernetes, AWS, VMware a sieťové zariadenia, takže zavedenie nových hostiteľov trvá minúty, nie hodiny.
Prispôsobiteľné dashboardy
Vytvárajte dashboardy s grafmi, mapami, widgetmi pre najlepších hostiteľov a správami SLA prispôsobenými pre operátorov NOC, vývojárov alebo výkonných zainteresovaných strán.
Dlhodobé metriky
Ukladanie historických údajov a agregovaných trendov v PostgreSQL na roky plánovania kapacity, preskúmania po incidente a vykazovania súladu.
Prečo spustiť Zabbix na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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