Nasadiť pretix jedným kliknutím.
Open-source platforma na predaj vstupeniek pre konferencie, festivaly, workshopy a akékoľvek podujatie s fyzickou alebo digitálnou vstupenkou.
Vyberte si VPS plán pre pretix
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť pretix
pretix je open-source platforma na predaj vstupeniek s bohatými funkciami, vytvorená špeciálne pre organizátorov podujatí, ktorí chcú predávať vstupenky bez platenia poplatkov za vstupenku komerčným službám ako Eventbrite alebo Ticketmaster. Vyvinutá a udržiavaná spoločnosťou pretix GmbH v Nemecku, poháňa tisíce podujatí po celom svete — od malých workshopov po veľké konferencie a festivaly — a je navrhnutá tak, aby zvládla momenty s vysokou návštevnosťou pri predaji bez zrútenia.
Samohosting pretixu na vašom vlastnom VPS udržiava údaje o účastníkoch, konfiguráciu platieb a príjmy pod vašou plnou kontrolou. Namiesto toho, aby ste sa vzdali percenta z každej vstupenky v prospech platobnej brány tretej strany, zaplatíte paušálny poplatok za hosting — a zostanete plne v súlade s GDPR tým, že budete uchovávať osobné údaje v rámci infraštruktúry, ktorú spravujete.
Kľúčové vlastnosti pretix
Flexibilný predaj vstupeniek
Predávajte platené, bezplatné a darovacie vstupenky s kvótami, poukážkami, výberom sedadiel a časovo obmedzenou dostupnosťou naprieč viacerými podujatiami z jedného obchodu.
Vstavané platby
Natívne integrácie so Stripe, PayPal, SEPA, bankovým prevodom a mnohými ďalšími bránami — nie je potrebné žiadne trhovisko doplnkov tretích strán.
Zasadacie poriadky
Vizuálny interaktívny výber sedadiel s kategóriami, diferenciáciou cien a bezbariérovými sedadlami pre divadlá, sály a štadióny.
Registrácia na mieste
Sprievodné mobilné a desktopové skenovacie aplikácie overujú vstupenky s QR kódom pri vstupe, vrátane offline režimu pre miesta so slabým pripojením.
Viacjazyčné obchody
Dodávajte lokalizované predajne lístkov vo viac ako 30 jazykoch s preloženými e-mailami, rozloženiami lístkov a procesmi platby ihneď po vybalení.
REST API a Webhooks
Integrujte pretix s CRM systémami, účtovnými systémami a tlačou odznakov prostredníctvom zdokumentovaného rozhrania REST API a webových háčikov riadených udalosťami.
Prečo spustiť pretix na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.