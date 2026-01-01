Nasaďte Pydio Cells inštaláciou na jedno kliknutie.
Samoobslužná platforma na zdieľanie súborov a spoluprácu na dokumentoch s tímovými pracovnými priestormi, verejnými odkazmi a moderným webovým UI.
Vyberte si VPS plán pre Pydio Cells
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Pydio Cells
Pydio Cells je platforma na spoluprácu s obsahom s vlastným hosťovaním – moderný nástupca PydioShare. Kombinuje bezpečné zdieľanie súborov, tímové pracovné priestory, generovanie verejných odkazov, náhľad dokumentov v prehliadači a podrobnú kontrolu prístupu za rýchlym backendom založeným na Go a prepracovaným webovým rozhraním, ktoré priamo konkuruje komerčným ponukám ako Box, Dropbox Business a SharePoint.
Vlastné hosťovanie Pydio Cells na VPS udržiava vaše citlivé dokumenty, tímové pracovné priestory a externé odkazy na zdieľanie úplne pod vašou kontrolou, bez poplatkov za používateľa, bez obmedzení úložiska a bez platformy tretej strany, ktorá môže kedykoľvek zmeniť podmienky alebo ceny.
Kľúčové vlastnosti Pydio Cells
Tímové pracovné priestory a roly
Vytvorte pracovné priestory pre jednotlivé tímy s podrobnou kontrolou prístupu na základe rolí, aby správni ľudia videli správne priečinky bez manuálneho spravovania povolení.
Verejné odkazy na zdieľanie
Generujte zdieľateľné odkazy na stiahnutie alebo nahranie s voliteľnými heslami, dátumami vypršania platnosti a limitmi sťahovania – ideálne na odosielanie súborov externým klientom.
Náhľad súboru v prehliadači
Zobrazte si náhľady súborov PDF, obrázkov, videí, zvuku a dokumentov balíka Office priamo v prehliadači bez toho, aby ste ich museli najprv stiahnuť alebo inštalovať natívne prehliadače.
Prístup k WebDAV a S3
Pripojte sa z desktopových synchronizačných klientov, mobilných aplikácií a nástrojov kompatibilných s S3, aby bol rovnaký obsah dostupný v rámci každého pracovného postupu.
Kanály aktivít a vyhľadávanie
Streamy aktivít pre každý pracovný priestor plus fulltextové vyhľadávanie naprieč dokumentmi pomáhajú tímom mať prehľad o tom, čo sa zmenilo, a rýchlo nájsť obsah.
Prečo spustiť Pydio Cells na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.