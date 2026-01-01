Nasadenie RustDesk inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source server vzdialenej plochy, ktorý vám dáva plnú kontrolu nad bezpečným vzdialeným prístupom bez poplatkov za predplatné alebo smerovania dát cez tretie strany.
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S čím sa dá postaviť RustDesk
RustDesk je open-source platforma pre vzdialenú plochu postavená v Rust, poskytujúca samoobslužnú alternatívu k TeamViewer a AnyDesk bez obmedzení používania, obmedzení počtu miest alebo opakovaných licenčných nákladov. Nasádza dve serverové komponenty — hbbs pre správu pripojení a hbbr pre prenos — umožňujúce priame peer-to-peer pripojenia s automatickým záložným riešením, keď brány firewall bránia priamemu smerovaniu.
Samoobslužné hostovanie servera RustDesk znamená, že vaše relácie vzdialeného prístupu nikdy nie sú smerované cez infraštruktúru tretej strany. Šifrovacie kľúče, protokoly pripojení a prístupové politiky zostávajú pod vašou kontrolou, čo ho robí vhodným pre IT tímy s prísnymi požiadavkami na súlad.
Kľúčové vlastnosti RustDesk
Žiadne poplatky za predplatné
Eliminuje licenčné náklady na používateľa typické pre komerčné riešenia vzdialenej plochy, vďaka čomu je to ekonomické pre rastúce tímy.
Koncové šifrovanie
Všetky vzdialené relácie sú šifrované, pričom kryptografické kľúče sú uložené na vašom vlastnom serveri namiesto komerčného poskytovateľa.
Multiplatformoví klienti
Klientske aplikácie sú dostupné pre Windows, macOS, Linux, Android a iOS, čo umožňuje vzdialený prístup z prakticky akéhokoľvek zariadenia.
P2P so záložným relé
Nadväzuje priame peer-to-peer pripojenia pre najlepší výkon, automaticky sa vráti k relé, keď zasiahne NAT alebo brány firewall.
Bezobslužný prístup
Podporuje bezobslužné vzdialené relácie pre správu serverov a údržbu po pracovnej dobe bez potreby prítomnosti niekoho pri vzdialenom počítači.
Prečo spustiť RustDesk na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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