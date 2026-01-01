Zľava až do výšky 69 % na Pingvin Share

Nasadiť Pingvin Share pomocou inštalácie jedným kliknutím.

Samoobslužná alternatíva WeTransfer na zdieľanie súborov akejkoľvek veľkosti prostredníctvom zabezpečených, časovo obmedzených odkazov s ochranou heslom a bez úložiska tretej strany.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť Pingvin Share pomocou inštalácie jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre Pingvin Share

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Pingvin Share

Pingvin Share je moderná, samoobslužná platforma na zdieľanie súborov, ktorá vám poskytuje alternatívu rešpektujúcu súkromie k službám WeTransfer, Dropbox Transfer a Firefox Send. Zdieľajte súbory akejkoľvek veľkosti prostredníctvom zabezpečených, časovo obmedzených odkazov s konfigurovateľnými dátumami vypršania platnosti, limitmi návštevníkov a ochranou heslom — to všetko bez nahrávania na servery tretích strán.

Samoobslužné hostovanie na vašom VPS znamená žiadne obmedzenia veľkosti súborov uložené úrovňami predplatného, žiadne riziko skenovania alebo vymazania obsahu a úplný súlad s požiadavkami na rezidenciu údajov. Odkazy na reverzné zdieľanie umožňujú ostatným nahrávať priamo k vám a integrácia OIDC a LDAP podporuje podnikové autentifikačné pracovné postupy ihneď po vybalení.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Pingvin Share

Žiadne obmedzenia veľkosti súborov

Zdieľajte súbory akejkoľvek veľkosti, obmedzené len diskovým priestorom vášho VPS, bez obmedzení prenosu na súbor alebo za mesiac.

Zabezpečené časovo obmedzené odkazy

Nastavte dátumy vypršania platnosti a limity návštevníkov pre každé zdieľanie, aby odkazy automaticky prestali fungovať po splnení vami zvolených podmienok.

Ochrana heslom

Chráňte citlivé zdieľané súbory heslom, aby k stiahnutým súborom mali prístup len určení príjemcovia.

Reverzné akcie

Generujte odkazy na nahrávanie, ktoré umožňujú ostatným posielať súbory priamo vám bez potreby účtu alebo odhalenia vášho úložiska.

Podniková autentifikácia

Integrácia OIDC a LDAP umožňuje organizáciám používať existujúcich poskytovateľov identity pre centralizovanú správu prístupu.

Prečo spustiť Pingvin Share na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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