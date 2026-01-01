Nasadiť Pingvin Share pomocou inštalácie jedným kliknutím.
Samoobslužná alternatíva WeTransfer na zdieľanie súborov akejkoľvek veľkosti prostredníctvom zabezpečených, časovo obmedzených odkazov s ochranou heslom a bez úložiska tretej strany.
Vyberte si VPS plán pre Pingvin Share
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.
S čím sa dá postaviť Pingvin Share
Pingvin Share je moderná, samoobslužná platforma na zdieľanie súborov, ktorá vám poskytuje alternatívu rešpektujúcu súkromie k službám WeTransfer, Dropbox Transfer a Firefox Send. Zdieľajte súbory akejkoľvek veľkosti prostredníctvom zabezpečených, časovo obmedzených odkazov s konfigurovateľnými dátumami vypršania platnosti, limitmi návštevníkov a ochranou heslom — to všetko bez nahrávania na servery tretích strán.
Samoobslužné hostovanie na vašom VPS znamená žiadne obmedzenia veľkosti súborov uložené úrovňami predplatného, žiadne riziko skenovania alebo vymazania obsahu a úplný súlad s požiadavkami na rezidenciu údajov. Odkazy na reverzné zdieľanie umožňujú ostatným nahrávať priamo k vám a integrácia OIDC a LDAP podporuje podnikové autentifikačné pracovné postupy ihneď po vybalení.
Kľúčové vlastnosti Pingvin Share
Žiadne obmedzenia veľkosti súborov
Zdieľajte súbory akejkoľvek veľkosti, obmedzené len diskovým priestorom vášho VPS, bez obmedzení prenosu na súbor alebo za mesiac.
Zabezpečené časovo obmedzené odkazy
Nastavte dátumy vypršania platnosti a limity návštevníkov pre každé zdieľanie, aby odkazy automaticky prestali fungovať po splnení vami zvolených podmienok.
Ochrana heslom
Chráňte citlivé zdieľané súbory heslom, aby k stiahnutým súborom mali prístup len určení príjemcovia.
Reverzné akcie
Generujte odkazy na nahrávanie, ktoré umožňujú ostatným posielať súbory priamo vám bez potreby účtu alebo odhalenia vášho úložiska.
Podniková autentifikácia
Integrácia OIDC a LDAP umožňuje organizáciám používať existujúcich poskytovateľov identity pre centralizovanú správu prístupu.
Prečo spustiť Pingvin Share na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Odporúčané umiestnenie servera:
Kontrola...
Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.
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