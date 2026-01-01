Nasaďte Friendica inštaláciou na jedno kliknutie.
Zrelá, samo-hostovaná sociálna sieť fediverse, ktorá federuje s Mastodon, Diaspora, ActivityPub a ďalšími.
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S čím sa dá postaviť Friendica
Friendica je jednou z najstarších a najviac interoperabilných samo-hostovaných sociálnych sietí vo fediverse. Federuje súčasne cez ActivityPub, Diaspora a svoj vlastný protokol DFRN – čo znamená, že vaša inštancia Friendica sa môže pripojiť k Mastodonu, Misskey, Pixelfedu, Diaspora podom a desiatkam ďalších sietí z jedného účtu. Na rozdiel od novších platforiem, ktoré sa zameriavajú na jeden protokol, bola Friendica účelovo vytvorená pre maximálny dosah federácie naprieč celým decentralizovaným sociálnym webom.
Prevádzkovanie Friendica na vašom vlastnom VPS vám dáva plné vlastníctvo vašej sociálnej identity a dát. Vy si vyberáte pravidlá, rozhodujete, s ktorými sieťami sa budete federovať, a udržiavate všetky príspevky, kontakty a médiá pod vašou priamou kontrolou – bez reklamy a bez platformy, ktorá môže zajtra zmiznúť alebo zmeniť svoje podmienky.
Kľúčové vlastnosti Friendica
Univerzálna federácia
Pripája sa súčasne k sieťam ActivityPub, Diaspora a DFRN – sledujte a komunikujte s používateľmi Mastodon, Misskey, Pixelfed a Diaspora z jedného účtu.
Bohaté formáty príspevkov
Podporuje dlhé príspevky s plným formátovaním BBCode a Markdown, vložené obrázky, prílohy súborov a ankety — ďaleko za limitom 500 znakov mikroblogovacích platforiem.
Kontakty zamerané na súkromie
Podrobné ovládanie publika pre každý príspevok — zdieľať so všetkými, konkrétnymi skupinami kontaktov alebo jednotlivcami — čo vám poskytuje súkromie na úrovni Mastodonu s mechanizmami skupín v štýle Facebooku.
Fórum a skupinové kanály
Vytvorte účty fóra založené na témach, do ktorých sa môže zapojiť akýkoľvek používateľ fediverza, čo umožní vláknové komunitné diskusie naprieč sieťovými hranicami.
Udalosti a kalendár
Vstavané vytváranie udalostí s potvrdením účasti a osobný kalendár, ktorý sa synchronizuje naprieč federovanými kontaktmi, užitočné pre koordináciu komunity bez externých nástrojov.
Plugin ekosystém
Rozšírte Friendica o oficiálne doplnky pre autentifikáciu LDAP, úložisko S3, push notifikácie, ďalších poskytovateľov OAuth a krížové publikovanie na iné platformy.
Prečo spustiť Friendica na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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