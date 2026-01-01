Zľava až do výšky 69 % na Friendica

Nasaďte Friendica inštaláciou na jedno kliknutie.

Zrelá, samo-hostovaná sociálna sieť fediverse, ktorá federuje s Mastodon, Diaspora, ActivityPub a ďalšími.

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Šírka pásma: 32 TB
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KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Friendica

Friendica je jednou z najstarších a najviac interoperabilných samo-hostovaných sociálnych sietí vo fediverse. Federuje súčasne cez ActivityPub, Diaspora a svoj vlastný protokol DFRN – čo znamená, že vaša inštancia Friendica sa môže pripojiť k Mastodonu, Misskey, Pixelfedu, Diaspora podom a desiatkam ďalších sietí z jedného účtu. Na rozdiel od novších platforiem, ktoré sa zameriavajú na jeden protokol, bola Friendica účelovo vytvorená pre maximálny dosah federácie naprieč celým decentralizovaným sociálnym webom.

Prevádzkovanie Friendica na vašom vlastnom VPS vám dáva plné vlastníctvo vašej sociálnej identity a dát. Vy si vyberáte pravidlá, rozhodujete, s ktorými sieťami sa budete federovať, a udržiavate všetky príspevky, kontakty a médiá pod vašou priamou kontrolou – bez reklamy a bez platformy, ktorá môže zajtra zmiznúť alebo zmeniť svoje podmienky.

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Kľúčové vlastnosti Friendica

Univerzálna federácia

Pripája sa súčasne k sieťam ActivityPub, Diaspora a DFRN – sledujte a komunikujte s používateľmi Mastodon, Misskey, Pixelfed a Diaspora z jedného účtu.

Bohaté formáty príspevkov

Podporuje dlhé príspevky s plným formátovaním BBCode a Markdown, vložené obrázky, prílohy súborov a ankety — ďaleko za limitom 500 znakov mikroblogovacích platforiem.

Kontakty zamerané na súkromie

Podrobné ovládanie publika pre každý príspevok — zdieľať so všetkými, konkrétnymi skupinami kontaktov alebo jednotlivcami — čo vám poskytuje súkromie na úrovni Mastodonu s mechanizmami skupín v štýle Facebooku.

Fórum a skupinové kanály

Vytvorte účty fóra založené na témach, do ktorých sa môže zapojiť akýkoľvek používateľ fediverza, čo umožní vláknové komunitné diskusie naprieč sieťovými hranicami.

Udalosti a kalendár

Vstavané vytváranie udalostí s potvrdením účasti a osobný kalendár, ktorý sa synchronizuje naprieč federovanými kontaktmi, užitočné pre koordináciu komunity bez externých nástrojov.

Plugin ekosystém

Rozšírte Friendica o oficiálne doplnky pre autentifikáciu LDAP, úložisko S3, push notifikácie, ďalších poskytovateľov OAuth a krížové publikovanie na iné platformy.

Prečo spustiť Friendica na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

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Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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