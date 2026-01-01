Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
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S čím sa dá postaviť Planka
Planka je bezplatná aplikácia s otvoreným zdrojovým kódom pre kanban tabule, vytvorená pre pracovné skupiny, ktoré potrebujú jednoduchú, samoobslužnú alternatívu k Trello. Vďaka aktualizáciám v reálnom čase, správe kariet pomocou presúvania myšou a čistému rozhraniu, Planka pomáha tímom organizovať projekty, sledovať úlohy a spolupracovať bez spoliehania sa na proprietárne SaaS platformy alebo platenia poplatkov za predplatné na používateľa.
Vlastné hostovanie Planky na vašom vlastnom VPS udržiava všetky projektové dáta, prílohy a tímovú komunikáciu pod vašou kontrolou. Toto nasadenie zahŕňa PostgreSQL pre spoľahlivé ukladanie dát a integráciu Traefik pre bezpečný prístup HTTPS. Administrátorský účet sa automaticky vytvorí pri prvom spustení s povereniami, ktoré nakonfigurujete počas nasadenia.
Kľúčové vlastnosti Planka
Kanban tabule v reálnom čase
Zmeny sa zobrazujú okamžite pre všetkých členov tímu vďaka aktuálnym aktualizáciám, ktoré využívajú pripojenia WebSocket.
Drag-and-drop cards
Presúvajte úlohy medzi zoznamami a zmeňte poradie priorít pomocou intuitívnych interakcií drag-and-drop.
File attachments
Priložte súbory a obrázky priamo ku kartám, aby ste mali projektové aktíva usporiadané popri úlohách.
Komentáre k úlohám
Diskutujte o úlohách s členmi tímu prostredníctvom komentárov ku kartám s upozorneniami v reálnom čase.
Labels and due dates
Kategorizujte karty farebnými štítkami a nastavte termíny splatnosti na sledovanie termínov naprieč projektmi.
Viacprojektové nástenky
Organizujte prácu naprieč viacerými projektmi s oddelenými nástenkami, každá s vlastnými zoznamami a členmi.
Prečo spustiť Planka na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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