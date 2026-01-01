Nasaďte YOURLS jedným kliknutím.
Ľahký, samo-hostený PHP skracovač URL adries s analytikou kliknutí, 300+ zásuvnými modulmi a REST API.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť YOURLS
YOURLS (Váš vlastný skracovač URL adries) je malá, samostatná PHP aplikácia, ktorá vám umožňuje prevádzkovať vlastnú službu skracovania URL adries na vašej doméne. Na rozdiel od komerčných služieb, YOURLS uchováva všetky údaje o kliknutiach a správu odkazov úplne pod vašou kontrolou — žiadne obmedzenia rýchlosti, žiadne poplatky za predplatné a žiadne sledovanie vášho publika tretími stranami.
Okrem základného skracovania, YOURLS zahŕňa vstavané sledovanie kliknutí, analýzu odkazovačov a REST API pre programovú správu odkazov. Aktívna komunita vytvorila viac ako 300 pluginov pokrývajúcich všetko od generovania QR kódov po presmerovania podľa geolokácie, čím sa YOURLS stáva jedným z najrozšíriteľnejších samostatne hostovaných skracovačov odkazov, ktoré sú k dispozícii.
Kľúčové vlastnosti YOURLS
Analytika kliknutí
Sledujte celkový počet kliknutí, odkazujúce stránky a štatistiky pre jednotlivé odkazy, aby ste presne vedeli, ako sa v priebehu času darí každej skrátenej URL adrese.
Ekosystém pluginov
Viac ako 300 komunitných pluginov rozširuje YOURLS o QR kódy, geolokačné presmerovania, náhľady odkazov a mnoho ďalších funkcií — bez potreby vlastného vývoja.
REST API
Vytvárajte, rozširujte a získavajte štatistiky odkazov programovo prostredníctvom vstavaného API, čím sa YOURLS ľahko integruje do aplikácií a automatizačných pracovných postupov.
Vlastné kľúčové slová
Priraďte zapamätateľné vlastné skrátené adresy akémukoľvek odkazu namiesto náhodných znakov, čím získate značkové URL adresy, ako napríklad
yourdomain.com/launch.
Verejný alebo súkromný režim
Spustite YOURLS ako súkromný nástroj pre váš tím alebo ho sprístupnite verejne – kontrola prístupu je jediný prepínač konfigurácie.
Podpora bookmarkletov
Nainštalujte záložku na jedno kliknutie do ľubovoľného prehliadača na skrátenie adresy URL aktuálnej stránky bez opustenia vášho pracovného postupu.
Prečo spustiť YOURLS na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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