Zľava až do výšky 69 % na FeatBit

Nasadiť FeatBit jedným kliknutím.

Open-source platforma pre funkčné prepínače a experimentovanie, vytvorená ako samoobslužná alternatíva k LaunchDarkly.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť FeatBit jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť FeatBit

FeatBit je platforma na správu funkcií podnikovej úrovne, ktorá umožňuje inžinierskym tímom nasadzovať kód za funkčnými prepínačmi, spúšťať percentuálne zavádzanie, cieliť na konkrétne segmenty používateľov a okamžite vrátiť zmeny späť bez opätovného nasadenia. Natívne SDK pre desať populárnych jazykov a server na vyhodnocovanie v reálnom čase udržiavajú zmeny prepínačov synchronizované medzi klientmi za menej ako sekundu.

Vlastné hostovanie FeatBitu na vašom VPS udržiava konfigurácie prepínačov, pravidlá cielenia používateľov a protokoly auditu vo vnútri infraštruktúry, ktorú ovládate, bez poplatkov za používateľa a bez mesačných kvót na vyhodnocovanie. Nasadenie obsahuje správcovské UI, API, vyhodnocovací server, analytickú službu a PostgreSQL predkonfigurované za HTTPS.

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Kľúčové vlastnosti FeatBit

Streamovanie príznakov v reálnom čase

Vyhradený vyhodnocovací server odosiela aktualizácie príznakov do SDK cez WebSockets, aby sa zmeny prejavili u klientov v priebehu milisekúnd od prepnutia.

Cielené zavádzania používateľom

Zavádzajte funkcie podľa percenta, atribútu používateľa alebo pomenovaného segmentu a kombinujte pravidlá na obmedzenie vydaní pre konkrétne kohorty pred celosvetovým spustením.

Natívne A/B experimenty

Prepojte varianty príznakov s metrikami produktu a spúšťajte komplexné experimenty so vstavanou analýzou, čím sa eliminuje potreba samostatného nástroja na experimentovanie.

Desať oficiálnych SDKs

Serverové a klientske SDK pre JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android a iOS integrujú príznaky do akéhokoľvek produkčného prostredia.

Auditná stopa a história

Každý príznak, segment a zmena pravidla je zaznamenaná spolu s aktérom, časovou pečiatkou a rozdielom, čo zjednodušuje vrátenie zmien a kontroly súladu.

Vymedzenie rozsahu projektu a prostredia

Usporiadajte príznaky do projektov s izolovanými vývojovými, testovacími a produkčnými prostrediami, každé s vlastnými kľúčmi SDK a pravidlami zacielenia.

Prečo spustiť FeatBit na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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