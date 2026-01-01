Nasadiť FeatBit jedným kliknutím.
Open-source platforma pre funkčné prepínače a experimentovanie, vytvorená ako samoobslužná alternatíva k LaunchDarkly.
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S čím sa dá postaviť FeatBit
FeatBit je platforma na správu funkcií podnikovej úrovne, ktorá umožňuje inžinierskym tímom nasadzovať kód za funkčnými prepínačmi, spúšťať percentuálne zavádzanie, cieliť na konkrétne segmenty používateľov a okamžite vrátiť zmeny späť bez opätovného nasadenia. Natívne SDK pre desať populárnych jazykov a server na vyhodnocovanie v reálnom čase udržiavajú zmeny prepínačov synchronizované medzi klientmi za menej ako sekundu.
Vlastné hostovanie FeatBitu na vašom VPS udržiava konfigurácie prepínačov, pravidlá cielenia používateľov a protokoly auditu vo vnútri infraštruktúry, ktorú ovládate, bez poplatkov za používateľa a bez mesačných kvót na vyhodnocovanie. Nasadenie obsahuje správcovské UI, API, vyhodnocovací server, analytickú službu a PostgreSQL predkonfigurované za HTTPS.
Kľúčové vlastnosti FeatBit
Streamovanie príznakov v reálnom čase
Vyhradený vyhodnocovací server odosiela aktualizácie príznakov do SDK cez WebSockets, aby sa zmeny prejavili u klientov v priebehu milisekúnd od prepnutia.
Cielené zavádzania používateľom
Zavádzajte funkcie podľa percenta, atribútu používateľa alebo pomenovaného segmentu a kombinujte pravidlá na obmedzenie vydaní pre konkrétne kohorty pred celosvetovým spustením.
Natívne A/B experimenty
Prepojte varianty príznakov s metrikami produktu a spúšťajte komplexné experimenty so vstavanou analýzou, čím sa eliminuje potreba samostatného nástroja na experimentovanie.
Desať oficiálnych SDKs
Serverové a klientske SDK pre JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android a iOS integrujú príznaky do akéhokoľvek produkčného prostredia.
Auditná stopa a história
Každý príznak, segment a zmena pravidla je zaznamenaná spolu s aktérom, časovou pečiatkou a rozdielom, čo zjednodušuje vrátenie zmien a kontroly súladu.
Vymedzenie rozsahu projektu a prostredia
Usporiadajte príznaky do projektov s izolovanými vývojovými, testovacími a produkčnými prostrediami, každé s vlastnými kľúčmi SDK a pravidlami zacielenia.
Prečo spustiť FeatBit na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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