Nasaďte Tianji jedným kliknutím.
Open-source komplexné centrum prehľadov spájajúce analytiku webových stránok, monitorovanie dostupnosti a sledovanie stavu servera na jednom paneli.
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S čím sa dá postaviť Tianji
Tianji je open-source komplexné centrum prehľadov, ktoré spája analýzu webových stránok, monitorovanie dostupnosti a sledovanie stavu serverov pod jedným rozhraním. Namiesto spravovania samostatných nástrojov pre každú oblasť vám Tianji umožňuje sledovať metriky návštevníkov, monitorovať, či sú vaše služby dostupné, a hlásiť stav vašich serverov — všetko z jedného ovládacieho panela s jednotným systémom upozornení.
Navrhnuté pre tímy aj samostatných operátorov, Tianji podporuje prístup pre viacerých používateľov s povoleniami založenými na rolách a predvolene obmedzuje nové registrácie, takže sa môžu pripojiť iba pozvaní používatelia. Integrované OpenAPI poskytuje programový prístup ku všetkým údajom. Vlastné hostovanie udržuje vaše analytické a monitorovacie údaje na vašej vlastnej infraštruktúre, mimo platforiem tretích strán.
Kľúčové vlastnosti Tianji
Analytika webových stránok
Sledujte zobrazenia stránok, jedinečných návštevníkov, zdroje odporúčaní a parametre UTM bez spoliehania sa na Google Analytics alebo odosielania údajov tretím stranám.
Monitorovanie dostupnosti
Neustále kontrolujte, či sú vaše webové stránky a API dostupné, a okamžite dostávajte upozornenia, keď služba prestane fungovať.
Sledovanie stavu servera
Nainštalujte odľahčený reportér Tianji na akýkoľvek server na streamovanie metrík CPU, pamäte, disku a siete späť na váš ovládací panel.
Inteligentné oznámenia
Smerujte upozornenia na výpadky a problémy so serverom do Telegramu, Slacku, e-mailu, webhookov a iných kanálov z jednej konfigurácie.
Prístup k OpenAPI
Plne zdokumentované REST API vám umožňuje programovo dopytovať analytické a monitorovacie údaje pre vlastné dashboardy alebo integrácie.
Prečo spustiť Tianji na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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