Nasadiť OSRM na jedno kliknutie.
Vysokovýkonný smerovací modul OpenStreetMap so zabudovaným UI pre trasy pre navigáciu autom, na bicykli a pešo.
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S čím sa dá postaviť OSRM
OSRM (Open Source Routing Machine) je vysokovýkonný smerovací nástroj pre najkratšie cesty v cestných sieťach vytvorený z dát OpenStreetMap. Poháňa podrobné navigačné pokyny, izochróny, matice vzdialeností, priraďovanie máp a optimalizáciu ciest prostredníctvom čistého HTTP API a používa sa v produkcii na openstreetmap.org a v mnohých komerčných mapovacích produktoch.
Táto šablóna dodáva oficiálny smerovací backend spolu s oficiálnym navigačným frontendom, takže získate funkčné mapové UI hneď po vybalení. Vlastné hostovanie OSRM na vašom vlastnom VPS odstraňuje kvóty na požiadavku a cenové úrovne, udržuje dopyty na polohu súkromné a umožňuje vám vymeniť akúkoľvek oblasť OpenStreetMap, ktorú potrebujete, bez zdieľania telemetrie s treťou stranou.
Kľúčové vlastnosti OSRM
Vstavané navigačné UI
Oficiálny frontend OSRM je dodávaný predkonfigurovaný pre váš backend, poskytuje vám interaktívnu mapu trás bez písania akéhokoľvek kódu.
Submilisekundové smerovanie
Viacúrovňový Dijkstrov mechanizmus vracia trasy kontinentálneho rozsahu v milisekundách, dokonca aj na skromnom hardvéri VPS.
Kompletné routovacie API
Koncové body pre trasu, tabuľku, priradenie, cestu, dlaždicu a najbližšie vám umožňujú vytvárať trasy, matice ETA, priraďovanie GPS k mape a riešiče TSP na ich základe.
Vlastné regióny OSM
Nasmerujte pribalený init kontajner na akýkoľvek extrakt Geofabrik na zabezpečenie smerovania pre dátovú sadu pre krajinu, kontinent alebo celú planétu podľa vášho výberu.
Viacero cestovných profilov
Prepnite priložený profil Lua medzi autom, bicyklom a chôdzou, aby ste prispôsobili smerovanie prípadu použitia, ktorý nasadzujete.
Žiadne kvóty ani kľúče API
Spúšťajte neobmedzené dopyty proti vašej vlastnej inštancii bez obmedzení rýchlosti, prekvapení pri fakturácii alebo zdieľania údajov s tretími stranami.
Prečo spustiť OSRM na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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