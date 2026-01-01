Nasadenie Apache ShenYu inštaláciou jedným kliknutím.
Vysokovýkonná natívna Java API brána pre proxy služieb, konverziu protokolov a správu API vo veľkom rozsahu.
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S čím sa dá postaviť Apache ShenYu
Apache ShenYu je open-source API brána natívna pre Javu, vytvorená pre prostredia mikroslužieb, ktoré vyžadujú vysokú priepustnosť a nízku latenciu. Slúži ako jednotný vstupný bod pre smerovanie, konverziu protokolov a riadenie prevádzky naprieč službami postavenými na Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket a ďalších. Architektúra pluginov s možnosťou výmeny za chodu vám umožňuje povoliť alebo zakázať politiky riadenia prevádzky — obmedzenie rýchlosti, autentifikáciu, WAF, prerušenie obvodu — bez reštartovania brány.
Priložená administrátorská konzola poskytuje vášmu tímu viditeľnosť v reálnom čase a dynamickú kontrolu nad pravidlami smerovania, selektormi a systémovými povoleniami prostredníctvom prehliadačového dashboardu. Vlastné hostovanie ShenYu na vašom vlastnom VPS udržuje API prevádzku vo vašej infraštruktúre, eliminuje náklady na odchádzajúcu cloudovú prevádzku za požiadavku a umožňuje vám presadzovať politiky riadenia bez závislosti od spravovanej služby API brány.
Kľúčové vlastnosti Apache ShenYu
Za chodu vymeniteľné zásuvné moduly
Povoľte, zakážte alebo prekonfigurujte pluginy pre prevádzku – obmedzovanie rýchlosti, autentifikáciu, WAF a ďalšie – za behu bez reštartovania brány alebo prerušenia živej prevádzky.
Viacprotokolová podpora
Proxy požiadavky cez Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket a MQTT z jedného vstupného bodu brány.
Dynamické riadenie dopravy
Definujte selektory a pravidlá smerovania prostredníctvom administrátorského UI, ktoré sa prejavia okamžite, čím získajú prevádzkové tímy precíznu kontrolu nad tým, ktorý upstream prijme každú požiadavku.
Vstavaná pozorovateľnosť
Distribuované sledovanie, export metrík a integrácie štruktúrovaného zaznamenávania vám poskytujú komplexný prehľad o latencii API a chybovosti naprieč všetkými proxy službami.
OAuth 2.0 a autentifikácia JWT
Zabezpečte API pomocou OAuth 2.0, validácie JWT tokenov alebo vlastného overenia podpisu na vrstve brány predtým, ako požiadavky dosiahnu vaše backendové služby.
Prečo spustiť Apache ShenYu na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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