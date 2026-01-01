Nasadiť Tdarr jedným kliknutím.
Automatizácia distribuovaného transkódovania médií, ktorá používa FFmpeg a HandBrake na prekódovanie a kontrolu integrity celej vašej knižnice.
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S čím sa dá postaviť Tdarr
Tdarr je open-source distribuovaný systém na transkódovanie médií, navrhnutý na automatizáciu konverzie, kompresie a kontroly stavu video a audio knižníc vo veľkom rozsahu. Koordinuje centrálny server s jedným alebo viacerými pracovnými uzlami, pričom každý spúšťa úlohy FFmpeg alebo HandBrake paralelne, aby sa veľké knižnice spracovávali efektívne bez manuálneho zásahu.
Samohosting Tdarr na vašom vlastnom VPS vám dáva úplnú kontrolu nad profilmi kódovania, pluginovými pipeline a nastaveniami hardvérovej akcelerácie. Pretože transkódovanie prebieha na vašej infraštruktúre, neexistujú žiadne poplatky za cloudové spracovanie, žiadne obmedzenia veľkosti súborov a žiadna závislosť od služieb tretích strán — vaše médiá zostávajú súkromné a výpočtový výkon sa škáluje s vaším VPS.
Kľúčové vlastnosti Tdarr
Distribuovaní uzloví pracovníci
Spustite viacero pracovných uzlov, ktoré sa pripájajú k centrálnemu serveru, čím sa transkódovacie úlohy distribuujú medzi dostupné zdroje CPU a GPU pre rýchlejšie spracovanie knižnice.
Systém pipeline pluginov
Prepojte komunitné alebo vlastné pluginy na vytváranie podmienených pracovných postupov – filtrujte podľa kodeku, kontajnera, rozlíšenia alebo dátového toku a automaticky aplikujte rôzne profily kódovania.
Podpora FFmpeg a HandBrake
Prepínajte medzi FFmpeg a HandBrake pre každú úlohu, čo umožňuje prístup k celému rozsahu kodekov a predvolieb kódovania, ktoré každý nástroj podporuje, bez dodatočnej konfigurácie.
Kontrola stavu knižnice
Automaticky skenujte súbory kvôli poškodeniu, nesprávnym metadátam alebo chýbajúcim streamom a označte alebo prekodujte problematické súbory predtým, než spôsobia problémy s prehrávaním.
Prehľad štatistík v reálnom čase
Monitorujte priebeh prekódovania, úsporu miesta, hĺbku frontu a stav pracovníkov z jedného webového používateľského rozhrania bez potreby externých monitorovacích nástrojov.
Prečo spustiť Tdarr na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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