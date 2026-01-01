Nasadenie Wallabag jedným kliknutím.
Samoobslužná služba na čítanie neskôr, ktorá ukladá a čistí webové články pre nerušené čítanie offline.
Vyberte si VPS plán pre Wallabag
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Wallabag
Wallabag je samo-hostená aplikácia na čítanie neskôr, ktorá ukladá webové články a odstraňuje reklamy, navigáciu a neporiadok, pričom zobrazuje len text a obrázky pre čisté, sústredené čítanie. Funguje ako súkromná alternatíva k Pocket a Instapaper s plnou offline podporou.
Samo-hostenie Wallabagu na VPS znamená, že váš zoznam na čítanie a archív článkov sú uložené na vašej vlastnej infraštruktúre bez prístupu tretích strán. Rozšírenia prehliadačov pre Chrome a Firefox umožňujú ukladanie článkov jedným kliknutím, zatiaľ čo mobilné aplikácie pre iOS a Android umožňujú offline čítanie na cestách. Import z Pocket a Instapaper robí migráciu jednoduchou.
Kľúčové vlastnosti Wallabag
Čisté čítanie článku
Wallabag extrahuje obsah článkov a odstraňuje reklamy, navigáciu a rušivé elementy pre čistý, sústredený zážitok z čítania.
Offline prístup
Uložené články sa synchronizujú s mobilnými aplikáciami pre iOS a Android, čo umožňuje čítanie bez internetového pripojenia.
Rozšírenia prehliadača
Uložte si články z prehliadačov Chrome a Firefox jediným kliknutím pomocou oficiálneho rozšírenia prehliadača Wallabag.
Tagging a vyhľadávanie
Usporiadajte si uložené články pomocou značiek a okamžite nájdite čokoľvek pomocou fulltextového vyhľadávania v celom vašom archíve na čítanie.
Importovať z Pocket
Migrujte váš existujúci zoznam na čítanie z Pocket alebo Instapaper do Wallabag bez straty uložených článkov.
Prečo spustiť Wallabag na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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